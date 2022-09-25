不爽當普丁砲灰送死！俄羅斯青年擠爆邊境逃亡　官媒主編宣洩不滿

▲俄羅斯大批民眾開車前往喬治亞邊境，通過邊境的民眾鬆了一口氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯今年2月底針對烏克蘭發動特殊軍事行動以來，至今開始節節敗退，俄羅斯總統普丁徵召30萬名預備役前往烏克蘭作戰，許多男性被迫與妻小分離。對此，俄國邊境官員坦承，自從軍事動員令發布後，大量車潮不惜排隊等候跨越喬治亞邊境，而親俄媒體對於官員不分青紅皂白發送徵召文件感到極為不滿。

根據《法新社》，普丁於當地時間21日下達二戰以來的首次軍事動員令，高達30萬人被迫受政府徵召前往烏克蘭作戰，隨著20萬大軍損耗嚴重、外界普遍認為另外動員訓練的30萬人將淪為替俄軍擋子彈的砲灰，因此Google當地關鍵字「逃離俄羅斯」搜尋次數遠高平常100倍，俄、喬治亞邊境出現車輛回堵潮。

一名俄國地方官員表示，「私家車輛嚴重堵塞導路，大約2300輛車排隊等候通過與喬治亞接壤的邊境檢查哨站。目前檢查哨車輛移動開始出現困難，當局已調派人力前往支援。」

根據《路透社》，從21日普丁斑部軍事動員令以後，俄羅斯民眾不惜排隊等候好幾個小時，只為了冒險跨越邊境進入哈薩克、蒙古、喬治亞、芬蘭。

俄羅斯當地媒體報導指出，當地民眾被政府挑起憤怒情緒其實情有可原，因為就連一些已經超過徵兵年齡的男性、甚至是不具軍事經驗的男性都從政府收到徵召文件。

由普丁簽署命令立案的官媒《今日俄羅斯》（Россия Сегодня）也出現疑似反政府聲浪。該報主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）曾因「破壞烏克蘭領土完整、主權獨立的行動政策」受歐盟制裁，然而就連她也在通訊軟體Telegram吐露不滿，「當局聲稱士兵徵召年齡上限為35歲，不過最後卻頒發徵兵令給超過40幾歲的人。」

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