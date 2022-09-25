張善政諷刺「鄭文燦0.2」惹議　鄭運鵬競辦嗆：韓國瑜2.0

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文稱讚民進黨桃園巿長參選人鄭運鵬是「（桃園巿長）鄭文燦2.0」，但國民黨市長參選人張善政25日反諷鄭運鵬應是「鄭文燦0.2」。對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞批評，張善政從參選至今持續用高傲、輕蔑態度面對大眾對他的疑問及質疑，甚至屢屢貶低對手是妖魔鬼怪、是0.2，自以為是的高傲態度，實在令人搖頭，無怪乎許多市民認為張善政是「（高雄市前市長）韓國瑜2.0」。

黃韋鈞表示，過去8年鄭文燦的施政成績表現優異，大家都有目共睹，前陣子媒體的評鑑，桃園更是排名六都第一，許多市民都期待最懂桃園的鄭運鵬來接棒，鄭運鵬要延續鄭文燦的五星執政，尺寸小一號的鄭市長，要讓桃園能繼續進化2.0 ，這是鄭運鵬給自己的期許。

黃韋鈞指出，反觀張善政從今年5月參選至今，提不出一個像樣的政策，每提必出包，而面對社會大眾發現他跟親中人士過從甚密，只會惱羞成怒破口大罵，遭揭露5736萬鉅額研究案涉及抄襲，依然持續自吹自擂，避重就輕，沒想到今天張善政竟還「高傲大進化」，連接受媒體訪問都不願自己回答，只想當議員參選人低水準言論的學舌鳥。他反問，想要延續鄭文燦優秀政績的鄭運鵬是鄭文燦2.0，那延續市議員參選人謝克洋沒水準評論的張善政不就成為「謝克洋2.0」？

黃韋鈞說，張善政過去沒有自己的選舉經驗，只在整天胡言亂語、空口說白話的韓國瑜身邊當陪襯，因此對政策或民主政治不熟悉可以理解，但既然都已經宣布參選了，張善政不求向上提昇，反而學起韓國瑜在高雄市長任內，躲在局處首長背後，閃躲問題，跳針迴避，無怪乎許多市民朋友都認為張善政不過是「韓國瑜2.0」。

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）