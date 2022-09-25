CNN封諾盧「超級颱風」！6小時威力爆炸式增強　專家：從沒見過

▲諾盧颱風被封為超級颱風，威力在短時間內爆炸式增強。（圖／翻攝自PAGASA-DOST）

記者詹雅婷／綜合外電報導

CNN報導，「超級颱風」諾盧（Noru）正朝菲律賓北部前進，25日凌晨短短6小時內迅速增強，預計最快當地25日下午將登陸呂宋島，未來24小時內將帶來巨浪、風暴潮、暴雨以及每小時超過200公里的風速。諾盧將是今年襲擊菲律賓的最強颱風，菲律賓當局已開始疏散沿海地區居民。

諾盧颱風在當地又稱「Karding」，依據美國聯合颱風警報中心（JTWC）數據，風暴25日凌晨起迅速增強，短短6小時內，從原本的每小時140公里，增強至每小時250公里的超級颱風。這讓CNN氣象專家達姆（Derek Van Dam）直言，「我從沒見過颱風出現如此極端快速增強」。

BREAKING: #TyphoonNoru winds have increased by 150kph in 12 hours, of which 110kph increase occurred in a 6 hour period. This storm will catch people off guard in #Philippines I have never seen a typhoon undergo "extreme rapid intensification" #TyphoonKarding (local) @CNN pic.twitter.com/Gm3ie9s6TQ — Derek Van Dam (@VanDamCNN) September 25, 2022

預報顯示，在諾盧登陸菲律賓呂宋島之前，威力還會持續增強，屆時風暴強度將相當於5級颱風，預計未來24小時內，將帶來巨浪、風暴潮、暴雨以及每小時超過200公里的風速。

目前菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局已對玻利羅島（Polillo Islands）發出四級警戒，可能出現大規模破壞，而呂宋島大多數地區則為二級及三級警戒。

▲諾盧預計25日下午或晚上在菲律賓首都馬尼拉東北方約80公里處登陸。（圖／翻攝自pagasa）

衛報指出，諾盧將是今年襲擊菲律賓的最強颱風，數百人受到颱風影響無法出海。氣象預報員表示，超級颱風諾盧歷經前所未見的「爆炸式增強」之後，最大風速可達每小時185公里。

菲律賓國家警察局局長阿祖林（Rodolfo Azurin）表示，「我們要求居住生活在危險地區的居民，在必要時候聽從疏散呼籲。」奎松省災難辦公室的阿維尼拉（Mel Avenilla）說，可能受到颱風直撲侵襲的部分地區居民已開始進行疏散，奎松省長則下令沿海地區漁民禁止出海。菲律賓海岸警衛隊表示，有超過1200名乘客與28艘船隻受困港口內。

路透報導，預計諾盧登陸橫掃呂宋島中部之後，威力將減弱，並於26日進入南海，前往越南。但氣象局也警告，隨著風暴所帶來的強降雨，可能出現危險的風暴潮、大範圍洪水以及山崩，造成破壞農田、淹沒村莊等狀況。