CNN封諾盧「超級颱風」！6小時威力爆炸式增強　專家：從沒見過

▲諾盧颱風被封為超級颱風,威力在短時間內爆炸式增強。(圖/翻攝自PAGASA-DOST)

記者詹雅婷/綜合外電報導

CNN報導,「超級颱風」諾盧(Noru)正朝菲律賓北部前進,25日凌晨短短6小時內迅速增強,預計最快當地25日下午將登陸呂宋島,未來24小時內將帶來巨浪、風暴潮、暴雨以及每小時超過200公里的風速。諾盧將是今年襲擊菲律賓的最強颱風,菲律賓當局已開始疏散沿海地區居民。

諾盧颱風在當地又稱「Karding」,依據美國聯合颱風警報中心(JTWC)數據,風暴25日凌晨起迅速增強,短短6小時內,從原本的每小時140公里,增強至每小時250公里的超級颱風。這讓CNN氣象專家達姆(Derek Van Dam)直言,「我從沒見過颱風出現如此極端快速增強」。

BREAKING: #TyphoonNoru winds have increased by 150kph in 12 hours, of which 110kph increase occurred in a 6 hour period. This storm will catch people off guard in #Philippines I have never seen a typhoon undergo "extreme rapid intensification" #TyphoonKarding (local) @CNN pic.twitter.com/Gm3ie9s6TQ