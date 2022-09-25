已打4劑自家疫苗　輝瑞執行長又確診！2個月內二度染疫

▲ 博爾拉聲明宣布自己再度確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）24日宣布二度確診新冠肺炎，目前並無症狀。現年60歲的他已經接種4劑輝瑞及德國合作夥伴BioNTech開發的新冠疫苗，今年8月便曾確診。

根據《路透》，博爾拉24日聲明表示，他的新冠檢測結果呈陽性，但「我感覺很好，沒有症狀」。他在今年8月首度確診，當時服用自家新冠口服藥Paxlovid治療。Paxlovid是一種抗病毒處方藥，用於包括長者在內的高危險群。

博爾拉此前已經接種4劑輝瑞疫苗，但在聲明中補充，他尚未接種新的雙價疫苗，因為8月中旬確診過後，依照美國疾病管制與預防中心（CDC）方針須間隔3個月再接種。

莫德納、輝瑞及BioNTech團隊開發的雙價疫苗旨在對抗Omicron亞變種BA.5及BA.4，根據最新數據，這二支變異株分別佔美國病例的84.8%及1.8%。

美國食品藥品監督管理局（FDA）8月批准輝瑞BNT及莫德納的次世代疫苗緊急使用授權（EUA），一家聯邦衛生機構本周透露，已經發出逾2500萬劑，大多為輝瑞BNT，莫德納產量則逐漸上升。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》