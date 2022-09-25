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搞大女友肚子！渣男被討3萬墮胎費　竟PO文嗆「性事好亂」下場慘了

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子搞大女友肚子被索討墮胎費用及調養費，他竟PO文指女友「性事亂」，遭提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名男子阿義（化名）搞大女友肚子，被要求負擔一半的墮胎費用4250元，但他卻要求女友提供確認懷孕證明，他雖然支付費用但心有不甘，在女友又向他索討24540的調養費用後，他便認為自己遭女友詐騙，竟在IG上發文並公開婦產科病例，指女友「性事好亂」等，被女友一狀告上法院。法院審理後，將阿義依法判刑3個月，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決，阿義與女友發生性行為後，女友因此懷孕，並於2020年8月14日前往婦產科檢查，再確認懷孕後，女友認為孩子就是阿義的種，因此要求阿義支付一半的墮胎費，共4250元。

當時，阿義要求女友提供確認懷孕的證明，女友也立刻傳送驗孕病歷給他，而他雖然支付墮胎費，但卻心有不甘，直到女友再次向他索取流產後的調理身體費24540元後，他認為遭到女友詐騙，竟在IG上直接公開女友的婦產科病例，還指女友「性事好亂」、「「7/28～7/30也有和其他某男性發生性行為，請問？」、「姐姐，打自己巴掌不疼啊？」等，遭女友一狀告上法院。

法院審理時，阿義對於犯行坦承不諱，且女友也有貼文截圖以及病例佐證，法官認為阿義涉犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，最終判處3個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

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