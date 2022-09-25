　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

▲▼金正恩透過勞動新聞向全民發表親筆信，取代今年新年談話。（圖／路透社）

▲金正恩多次向川普傳遞親筆書信。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩與美國前總統川普曾靠交換親筆書信，不僅改善雙方戰爭一觸即發的緊張關係，更維繫起雙方之間的情誼。由前任、現職南韓駐美特派員組成的非營利團體「韓美Clup」公佈4年前金正恩、川普的親筆信，金正恩在書信中直接表明想會晤川普，且不願南韓時任總統文在寅過度干預。

北韓於2017年9月進行第6次核試驗後，金正恩與時任美國總統川普陷入唇槍舌戰，雙方以辦公桌上「紅色核武發射按鈕」為題互嗆，一度陷入開戰前的緊張局勢

根據《韓聯社》，由韓美Clup發行的外交、國防安全領域學術期刊「韓美Journal」於今（25）日公開了金正恩、川普於2018年4月至2019年8月互相交換的27封親筆信，其中金正恩曾於2018年9月21日的書信寫道，「我希望能與川普總統閣下直接見面談論去核化議題，而非透過南韓總統文在寅。」

金正恩直接向川普表明，「我認為，文總統對於我們之間（指金正恩與川普）的問題表現出過度關係，這是不必要的。」

▼金正恩不願文在寅過度干涉他與川普之間的談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲金正恩希望能與川普直接展開對談，且不要有美國高級官員介入。（圖／路透）

報導指出，這一封金正恩親筆信寄出的時間點，是金正恩、文在寅於2018年9月19日在北韓首都平壤舉行會談之後，南北韓領導人在該場會談時發表《平壤共同宣言》，表示在推動完全去核的過程中，南北韓決定維繫緊密合作。

同時，金正恩也不願美國高級官僚介入他與川普之間對於無核化的談判。例如在2018年9月6日的親筆信中，金正恩便不認為時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）能夠代為完整傳達川普立場，即便蓬佩奧曾經3度到訪北韓。

南韓前統一部次長金千植（김천식）分析，「對於平壤當局與蓬佩奧等美國高級官員的談判結果，金正恩當時採取不信任的態度。對於南韓，金正恩則是不希望文在寅過度介入他與川普之間的談判。從書信來看，金正恩希望透過直接談判來說服川普、貫徹北韓立場。金正恩認為這種方法是可行的。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）二度會面北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

▲美國時任國務卿蓬佩奧曾多次造訪北韓。（圖／路透）

至於川普則同樣希望採取「由上至下」的方式，直接與北韓的最高層－金正恩達成談判。2019年2月底越南韓河內第2次川金會談判破局後，川普曾於該年3月22日的親筆信安撫金正恩，「我認為我和金正恩委員長達成相當大程度的進展。」

南韓首爾大學政治外交學系教授李貞澈（이정철）認為，該封川普親筆信促成了2019年6月30日川普、金正恩、文在寅在板門店舉行的會談，「川普對於改善與北韓之間的關係上展現出明確態度。與實務官員希望透過對北韓施壓的態度不同，川普相當關注是否能取得實質性的成果。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐
台南10歲童「工地開小山貓」！　工務局要罰了
快訊／溪水暴漲！露營休旅被沖走　40多人受困溪床
KID老婆產檢超音波照曝　「兒子高清五官」現形
C羅輸球暴怒！打傷14歲小球迷　恐遭禁賽
搞大女友肚子！男被討3萬墮胎費　竟PO文嗆「性事好亂」
0+7快來了！入境免居隔　2.4萬間防疫旅館退場「業者喊補助

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

數字看安倍國葬！最高等級維安「動員2萬人」　比照東奧不容失敗

連死人也想徵召！俄數千人收通知　被迫入伍只能「先把自己灌醉」

日本88歲明仁上皇右眼今動手術　美智子上皇后赴醫院陪同

普丁能源戰吞敗　他曝：失去「歐洲這塊餅」俄羅斯就已經輸了

美航母停靠釜山　北韓「極度不爽」試射飛彈挑釁！日本向北韓抗議

男女被迫「親吻擁抱說再見」！俄羅斯下令動員　她隔車窗哭著送別

女王長眠摯愛身旁　白金漢宮公開「最後安息地」！將開放民眾參觀

頻被反攻！普丁氣炸自己來「親自下達戰術指令」　防長坐冷板凳

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

數字看安倍國葬！最高等級維安「動員2萬人」　比照東奧不容失敗

連死人也想徵召！俄數千人收通知　被迫入伍只能「先把自己灌醉」

日本88歲明仁上皇右眼今動手術　美智子上皇后赴醫院陪同

普丁能源戰吞敗　他曝：失去「歐洲這塊餅」俄羅斯就已經輸了

美航母停靠釜山　北韓「極度不爽」試射飛彈挑釁！日本向北韓抗議

男女被迫「親吻擁抱說再見」！俄羅斯下令動員　她隔車窗哭著送別

女王長眠摯愛身旁　白金漢宮公開「最後安息地」！將開放民眾參觀

頻被反攻！普丁氣炸自己來「親自下達戰術指令」　防長坐冷板凳

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

沒人相信iPhone 14會賣不出！陸黃牛慌了　路邊擺地攤虧本求售

《跑跑卡丁車》進決賽最後機會！爆哥火力全開衝擊8強：我做到了

台南山上天后宮玉二聖母監製　老員工和耆老手做百年水道旺來茶

台南男嬰死亡案...父控保母說法一變再變　母淚訴：只要真相！

跨聯盟8強賽今登場　籃協公告若再有衝突全禁賽

快訊／財神爺送幸福！　統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

盧秀燕施政滿意77.5%　45.3%民眾認為她有努力解決空汙

通霄天然氣注儲處儲桶蓋噴飛　中油：土蜂築巢所致

高端不被日本承認「證明犯了嚴重錯誤」　馬英九：檢調應調查還公道

快訊／清水地熱公園露營！40多人受困溪床　1車慘被沖走

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

國際熱門新聞

婦遭撞死已下葬　喪禮上「復活」

烏亂葬崗挖出447遺體　曾受殘忍酷刑

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

普丁再嗆「要用核武」歐盟官員怕爆

最美菇農熱到「掀衣搧風」！爆汗喊：做不了

睡睡雞不能亂吃！FDA：後果嚴重恐致死

俄羅斯男女被迫吻別　鼻酸畫面曝光

俄羅斯外長聯大演說　批美在台周邊「玩火」

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

智利強震前兆？5公尺超巨「地震魚」現蹤

知名露營用具女社長驚爆淪小三

伊朗艾米尼之死示威延燒　總統回應

牆壁突滲血　妹子得知真相笑了

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

更多熱門

相關新聞

安倍國葬詳情一次看　維安動員2萬人

安倍國葬詳情一次看　維安動員2萬人

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，國葬將於27日在武道館舉行，預計將有來自全球各地的700名重要人士出席。面對外界批評聲浪，日本警視廳以最高等級因應，維安比照日皇即位及東京奧運開幕，絕不容許失敗，以下由《ETtoday新聞雲》為您整理安倍國葬重要資訊。

日本88歲明仁上皇右眼今動手術

日本88歲明仁上皇右眼今動手術

美航母停靠釜山　北韓試射飛彈挑釁！

美航母停靠釜山　北韓試射飛彈挑釁！

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

關鍵字：

日韓要聞北美要聞金正恩川普文在寅

讀者迴響

熱門新聞

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

淡水這所私立大學「停招邊緣」　房東租不出去

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面