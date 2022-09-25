不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

▲金正恩多次向川普傳遞親筆書信。（示意圖／路透社）



記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩與美國前總統川普曾靠交換親筆書信，不僅改善雙方戰爭一觸即發的緊張關係，更維繫起雙方之間的情誼。由前任、現職南韓駐美特派員組成的非營利團體「韓美Clup」公佈4年前金正恩、川普的親筆信，金正恩在書信中直接表明想會晤川普，且不願南韓時任總統文在寅過度干預。

北韓於2017年9月進行第6次核試驗後，金正恩與時任美國總統川普陷入唇槍舌戰，雙方以辦公桌上「紅色核武發射按鈕」為題互嗆，一度陷入開戰前的緊張局勢



根據《韓聯社》，由韓美Clup發行的外交、國防安全領域學術期刊「韓美Journal」於今（25）日公開了金正恩、川普於2018年4月至2019年8月互相交換的27封親筆信，其中金正恩曾於2018年9月21日的書信寫道，「我希望能與川普總統閣下直接見面談論去核化議題，而非透過南韓總統文在寅。」

金正恩直接向川普表明，「我認為，文總統對於我們之間（指金正恩與川普）的問題表現出過度關係，這是不必要的。」

▼金正恩不願文在寅過度干涉他與川普之間的談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩希望能與川普直接展開對談，且不要有美國高級官員介入。（圖／路透）

報導指出，這一封金正恩親筆信寄出的時間點，是金正恩、文在寅於2018年9月19日在北韓首都平壤舉行會談之後，南北韓領導人在該場會談時發表《平壤共同宣言》，表示在推動完全去核的過程中，南北韓決定維繫緊密合作。

同時，金正恩也不願美國高級官僚介入他與川普之間對於無核化的談判。例如在2018年9月6日的親筆信中，金正恩便不認為時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）能夠代為完整傳達川普立場，即便蓬佩奧曾經3度到訪北韓。

南韓前統一部次長金千植（김천식）分析，「對於平壤當局與蓬佩奧等美國高級官員的談判結果，金正恩當時採取不信任的態度。對於南韓，金正恩則是不希望文在寅過度介入他與川普之間的談判。從書信來看，金正恩希望透過直接談判來說服川普、貫徹北韓立場。金正恩認為這種方法是可行的。」

▲美國時任國務卿蓬佩奧曾多次造訪北韓。（圖／路透）

至於川普則同樣希望採取「由上至下」的方式，直接與北韓的最高層－金正恩達成談判。2019年2月底越南韓河內第2次川金會談判破局後，川普曾於該年3月22日的親筆信安撫金正恩，「我認為我和金正恩委員長達成相當大程度的進展。」

南韓首爾大學政治外交學系教授李貞澈（이정철）認為，該封川普親筆信促成了2019年6月30日川普、金正恩、文在寅在板門店舉行的會談，「川普對於改善與北韓之間的關係上展現出明確態度。與實務官員希望透過對北韓施壓的態度不同，川普相當關注是否能取得實質性的成果。」

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