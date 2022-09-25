普丁能源戰吞敗　他曝：失去「歐洲這塊餅」俄羅斯就已經輸了

▲國際能源署執行董事表示，莫斯科其實已經輸掉與歐洲的能源之戰。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐洲不久後將面臨冬季用電高峰，少了俄羅斯能源供給將嚴重衝擊歐洲。國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）就警告，歐洲國家若相互爭搶能源燃料，可能導致嚴重後果。不過，他也斷言，失去歐洲客戶後，俄羅斯實際上「已經輸掉」這場與歐洲的能源戰了。

根據《金融時報》報導，比羅爾警告，由於燃料短缺的擔憂漸增，如果歐洲國家在今年冬天為了爭奪能源，限制自身貿易、電力出口或停止與鄰國的合作，歐洲將出現「西部蠻荒」（Wild West）的情況。他表示，歐盟的創始精神之一團結，若每個國家都只為自己，「這將有損歐盟在全球的影響力」。

然而，比羅爾也認為，過去俄羅斯大部分天然氣和石油都出口到歐洲，但隨著戰爭制裁出籠，歐洲大陸轉而尋找能源替代來源，俄羅斯實際上「已經輸掉」與歐洲的能源戰了，「俄羅斯已永遠失去一個好客戶。這位顧客按時付款，且未曾製造任何政治問題。」

比羅爾說，俄羅斯因受制裁，限制了後續檢修老化油田、氣田的西方技術與資本途徑，因此未來在維持能源產量方面將出現挑戰。儘管如此，他也告誡歐洲切勿自滿，即使歐洲大陸在冬季需求高峰前達成天然氣儲備目標，避免掉比預期更冷的寒冬等「負面意外」的風險，但未來數月歐洲仍將面臨著經濟衰退、「家庭預算嚴重損失」等創傷。

此前，俄羅斯受歐洲制裁後試圖向亞洲這個替代市場兜售天然氣，比羅爾受訪時就曾痛批，「你又不是在市場賣洋蔥，這必須設置管線、基礎設施與後勤流通，這至少需要10年時間準備。」

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