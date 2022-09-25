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美航母停靠釜山　北韓「極度不爽」試射飛彈挑釁！日本向北韓抗議

▲▼北韓於25日上午發射1枚短程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓於25日上午發射1枚短程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（25）日上午6時53分從平安北道泰川郡一帶朝向東海（日本海）試射至少一枚短程彈道飛彈，該枚飛彈飛行約600公里後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）外圍。北韓此舉被視為對南韓、美國軍方的高度挑釁，尤其美國尼米茲級核子動力航母9號艦隆納•雷根號（CVN-76）停靠釜山後，預計月底將與南韓進行聯合訓練。

根據《韓聯社》，北韓最近軍事動作頻頻，繼完成第7次核試驗的事前準備工作後，近日又被偵測到新浦造船廠疑似有新造潛艦下水、以及欲發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象，而25日上午6時53分又試射至少1枚短程彈道飛彈，距離上次於6月5日連續試射8枚短程彈道飛彈已相隔113天，是尹錫悅政府上台以來的第5次試射。

南韓聯合參謀本部的分析資料指出，北韓此次試射的短程彈道飛彈飛行高度為60公里、飛行約600公里後墜落於日本專屬經濟海域外圍，其飛行速度為5馬赫。南韓軍方推測，北韓此次發射的短程彈道飛彈有可能是被稱為北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23，目前正針對數據進行深度分析，疑似透過移動式飛彈發射車輛（TEL）進行發射。

北韓此次發射飛彈，被外界普遍視為是對南韓、美國軍方的強烈挑釁。據悉，美國核子動力航母雷根號、導彈巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）、貝瑞號驅逐艦（DDG 52）等於23日停靠釜山作戰基地，預計將於月底與南韓海軍進行聯合訓練。

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

在北韓發射飛彈後，南韓聯合參謀議長金承謙（김승겸）立刻與駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）召開會議共享軍事情報。南韓軍方表示將透過實施韓美聯合海上訓練來面對來自北韓的威脅與挑釁，同時透過聲明嚴正譴責北韓，認為北韓此舉是一項重大的軍事挑釁，「北韓試射彈道飛彈威脅韓半島（朝鮮半島）與國際社會的和平安全。」

根據《路透社》，美國印太司令部在北韓發射導彈後發表聲明，表示已知悉北韓的舉動，並與盟國進行密切協商，重申美國對於協防南韓、日本的承諾。

根據日媒《NHK》，日本防衛大臣濱田靖一事後召開記者會表示，此次北韓所試射的飛彈軌跡極有可能是難以追蹤的變軌飛行，「此次北朝鮮（北韓）試射飛彈威脅我國（日本）與地區、國際社會的和平安全，且違反聯合國安理會決議，已透過北京大使館表達抗議。」

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