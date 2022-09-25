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熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

▲阿提米絲一號。（圖／路透）

▲阿提米絲一號三度中止發射。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

由於熱帶風暴預料將在接近佛羅里達州時增強，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布取消原訂27日發射的歷史性無人登月任務。

法新社報導，這項稱為「阿提米絲1號」（Artemis 1）計畫的試飛月球任務數週前因技術問題兩度中止後，如今又面臨極端天氣威脅。NASA正考慮將任務火箭運回載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building）。

NASA表示，目前「正準備放棄本次發射機會…並準備（從發射台）運回，我們同時將繼續關注熱帶風暴伊恩（Tropical Storm Ian）相關天氣預報。」

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center，NHC）指出，伊恩將在周末「迅速增強」，並向火箭發射地點甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）所在地佛州移動。

據NHC的說法，伊恩目前在牙買加南部，預計下周將以「達到或接近颶風強度」接近佛州西岸。

目前位於發射台上、30層樓高的新型太空發射系統（SLS）火箭可承受風速高達每小時137公里的強風。但如果它被運回載具組裝大樓，勢必就會錯過持續到10月4日的發射窗口。

NASA說，「阿提米絲1號」團隊將於明天決定是否將火箭運回載具組裝大樓，「以進行額外的數據收集和分析工作」。

報導指，如果錯過這個發射窗口，下一個發射窗口將落在10月17日至31日，期間除10月24日至26日和28日外，每天都有一次發射機會。

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