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颶風菲奧娜登陸加拿大威力減弱　東部沿岸防豪雨大浪

▲▼颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）登陸加拿大。（圖／路透）

▲颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）登陸加拿大。（圖／路透）

文／中央社

幾日前重創加勒比海島國的颶風菲奧娜今天登陸加拿大東部，威力減弱為後熱帶氣旋，加拿大當局已發布緊急警報，警告沿岸地區嚴防豪雨大浪，並建議民眾疏散。

法新社報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center,NHC）表示，颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）今天在加拿大東部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）登陸，最大風速每小時90英里（144公里）。

路透社報導，美國國家颶風中心說，菲奧娜已減弱為後熱帶氣旋（Post-Tropical Cyclone），風暴中心正通過加拿大東部諾瓦斯科細亞省，帶來強風豪雨。

加拿大當局已對諾瓦斯科細亞省和愛德華王子島省（Prince Edward Island）發布緊急警報，警告沿岸可能淹大水或出現極危險風浪，建議沿海地區民眾疏散。

加拿大最大的兩家航空公司加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（Westjet Airlines），昨天晚間開始停飛區域航線。

另外，在加勒比海地區成形的熱帶風暴伊恩（Tropical Storm Ian），預估在明天晚間會增強成颶風。

美國國家颶風中心說，熱帶風暴伊恩的路徑預計是從牙買加南方，通過古巴西部，下個星期初會進到美國佛羅里達州。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）昨天宣布該州進入緊急狀態，在風暴侵襲前提撥經費和提供應急服務。

菲奧娜日前以颶風之姿重創加勒比海島國，造成至少8人死亡，波多黎各（Puerto Rico）330萬人幾乎都在熱浪侵襲下又遇上停電，將近100萬名民眾5天後仍無電可用。

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