拜登逛車展疑「認錯老婆」…牽起美女州長的手　超糗畫面曝

▲「愛車人」拜登出席底特律自動車展,和女州長(右2)手牽手。(翻攝自推特)



圖文/鏡週刊

79歲美國總統拜登(Joe Biden)過去發生不少怪異舉動,像是口誤、肢體僵硬、走錯路等,健康問題一直是外界的焦點。自認相當愛車的拜登上週出席位於底特律的國際自動車大展,不過走著走著,卻疑似「誤認妻子」牽起陪伴導覽的女州長的手。

拜登上週出席底特律車展及私人募款活動,同行還有民主黨籍議員、密西根州州長惠特梅爾(Gretchen Whitmer),正當媒體架好攝影機等待總統進場時,一行人走著走著,拜登竟牽起女州長的手。

拜登邊走邊聊天,似乎沒有察覺異狀,身旁的女州長只能露出尷尬又不失禮貌的笑容,這段尷尬的影片在推特流傳,隨即掀起討論,網友看了到也紛紛表示困惑和不解。不過也有網友提到:「拜登可能短暫失神了,女州長看起來像是在引導他。」

拜登事後在IG貼出當天參訪短片,他坐在鮮橘色的電動跑車中,對車子相當滿意,表示:「我要告訴我的安全團隊,我想把這台車開回家。」他也在貼文寫道:「我是個愛車人,底特律電動車展給了我非常多理由對未來保持樂觀。」

President Biden holds hands with Gov. Gretchen Whitmer (D-MI) at the Detroit Auto Show. pic.twitter.com/0YB2zKYJjg