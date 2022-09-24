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颱風塔拉斯橫掃日本靜岡　釀2死1失蹤60屋泡水

▲▼15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）

▲15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）

文／中央社

今年第15號颱風塔拉斯這兩天橫掃日本靜岡縣帶來破紀錄累積雨量，據日本媒體自行統計，至少已造成2人罹難、1人失蹤、3人受傷、60間房屋泡水，以及一度多達11萬戶停電等災情。

塔拉斯已在今天上午轉為溫帶低氣壓。日本TBS電視台報導指出，JR掛川站在9月23日晚間11時30分，連通車站南口與北口的地下道已經積水超過3小時。

靜岡縣從昨天晚間起持續降下猛烈雨勢，根據觀測，靜岡市駿河區到今天清晨5時50分止的12小時降雨量達到404.5毫米，不僅創下當地觀測史雨量紀錄，僅半天降雨就超過當地9月整個月的雨量；濱松市天龍區也降下破紀錄的280毫米。

就在這樣的大雨中，崩落土石沖進靜岡市葵區一間旅館內，當時有4名住宿旅客，今早已被直升機救出。

日本放送協會（NHK）報導，經營這間旅館的業者海野博揮說，幸好旅客跟員工都平安無事，只不過這次受災嚴重不知道何時能重建，「雖然面對疫情已經一路堅持過來，但已快承受不住了」。

靜岡縣政府表示，目前已知至少有1間房屋受損、60間房屋遭受程度不等的泡水災情。

另外，中部電力公司指出，大雨造成靜岡市葵區兩座電塔倒塌，最嚴重時曾造成11萬4000戶停電；由於相關人員正持續搶修，截至下午2時15分，剩下約7460戶停電。

從NHK拍攝到的畫面可以看到，電塔所在的山坡發生大規模土石崩落，造成電塔倒塌。

受到塔拉斯帶來大雨影響一度停駛的東海道新幹線，已在今天中午11時54分恢復全線行駛。不過，JR東海公司表示，即使全線恢復行駛後，仍有部分列車停駛的可能。

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