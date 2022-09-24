颱風塔拉斯橫掃日本靜岡　釀2死1失蹤60屋泡水

▲15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）
文／中央社
今年第15號颱風塔拉斯這兩天橫掃日本靜岡縣帶來破紀錄累積雨量，據日本媒體自行統計，至少已造成2人罹難、1人失蹤、3人受傷、60間房屋泡水，以及一度多達11萬戶停電等災情。
塔拉斯已在今天上午轉為溫帶低氣壓。日本TBS電視台報導指出，JR掛川站在9月23日晚間11時30分，連通車站南口與北口的地下道已經積水超過3小時。
靜岡縣從昨天晚間起持續降下猛烈雨勢，根據觀測，靜岡市駿河區到今天清晨5時50分止的12小時降雨量達到404.5毫米，不僅創下當地觀測史雨量紀錄，僅半天降雨就超過當地9月整個月的雨量；濱松市天龍區也降下破紀錄的280毫米。
就在這樣的大雨中，崩落土石沖進靜岡市葵區一間旅館內，當時有4名住宿旅客，今早已被直升機救出。
静岡市葵区の山あいにある旅館で24日に撮影された映像です。館内の大浴場につながる廊下に茶色く濁った水がはげしい勢いで流れ込んでいます。— NHKニュース (@nhk_news) September 24, 2022
旅館によりますと宿泊していた客とスタッフにけがはなかったということです。https://t.co/YKHHDuQh1c#nhk_video pic.twitter.com/Qn7G7UkJbw
静岡県掛川市では大雨で土砂崩れが発生して住宅1棟が巻き込まれ、警察によりますとこの家に住む40代の男性1人の死亡が確認されたということです。— NHKニュース (@nhk_news) September 24, 2022
男性と一緒に暮らしていた家族は自力で逃げ出して無事だということです。https://t.co/qqfWayKddY#nhk_video pic.twitter.com/aS6CUvVkNd
日本放送協會（NHK）報導，經營這間旅館的業者海野博揮說，幸好旅客跟員工都平安無事，只不過這次受災嚴重不知道何時能重建，「雖然面對疫情已經一路堅持過來，但已快承受不住了」。
靜岡縣政府表示，目前已知至少有1間房屋受損、60間房屋遭受程度不等的泡水災情。
另外，中部電力公司指出，大雨造成靜岡市葵區兩座電塔倒塌，最嚴重時曾造成11萬4000戶停電；由於相關人員正持續搶修，截至下午2時15分，剩下約7460戶停電。
從NHK拍攝到的畫面可以看到，電塔所在的山坡發生大規模土石崩落，造成電塔倒塌。
受到塔拉斯帶來大雨影響一度停駛的東海道新幹線，已在今天中午11時54分恢復全線行駛。不過，JR東海公司表示，即使全線恢復行駛後，仍有部分列車停駛的可能。
中部電力によりますと、今回の大雨で静岡市葵区にある送電用の鉄塔2基が倒れたということです。— NHKニュース (@nhk_news) September 24, 2022
NHKのヘリコプターが午後1時前に撮影した映像では山中で山肌が大きく削られ、送電線の鉄塔が倒れていました。https://t.co/JGbxjzV3bh#nhk_video pic.twitter.com/PQfsmQ0FrG
静岡市内、千代田上土インター付近— NAOちゃん (@N_A_O_M_I_X) September 23, 2022
道路冠水してます。
絶対に無理矢理突っ込んで行かないで下さい。
←水没します pic.twitter.com/ZKirEyGBHt
静岡市葵区、停電、断水中。— 隠居音屋KK (@KK_inkyo) September 23, 2022
家の前の道路、足首まで冠水。
地下の駐輪場、完全水没。 pic.twitter.com/Z6a1zp3oEc
静岡市清水区— 無を名乗って(????????おやすみ????) (@Buwonanotte) September 23, 2022
清水駅前交差点の地下道も水没… pic.twitter.com/9nkk0o3ujQ
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