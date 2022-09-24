首爾大醫院尿糞水擠爆天花板　他全身遭淋惡臭附身

記者羅翊宬／編譯

首爾某間知名的大學醫院，竟然爆發如此離譜的事件！一名全羅北道全州市的民眾帶著母親北上首爾就醫，正當他坐在2樓加護病房外的走廊等候時，霎那間集合各種尿水、糞水等汙水竟然衝破天花板傾瀉而下，該名民眾當場被糞水林成落湯雞，事後他不滿院方沒有積極應對、也沒有人就此事道歉。

根據《韓聯社》，該位A姓民眾帶著母親遠赴位於首爾市江南區某S開頭的大學附設醫院就醫，正當他於15日晚間9時25分在2樓加護病房外的走廊等候時，突然大量的尿水、糞水、結合各種難聞惡臭的汙水就這麼剛好衝破天花板，天花板的裝修材料頓時崩落，大量的汙水糞水就這麼剛好地淋在A某的頭、手臂、背包上，令A某感到相當崩潰。

當時並沒有任何一位職員、護理人員出面協助遭糞水「倒灌滋潤」的A某，於是A某只好狼狽地離開現場，就算打電話給客服中心也無人接聽，直到經過1個多小時後，他才於晚間10時30分到手術室的淋浴間簡單沖洗。

A某透露，當時他身邊同樣還有一人不幸遭糞水尿水倒灌滋潤。

調查結果顯示，原來A某所在的該棟醫院建築剛好屋齡超過40年以上，因為排水管早就已經堵塞，導致廁所所集結的各種糞水、尿水、汙水擠爆排水管後逆流，最後一整個爆開來，衝破天花板的裝修材料。

A某拍下這令人震驚的一幕，儘管他於18日母親出院前要求院方道歉，但院方根本不願意負責，直到19日院方才打電話表示願意賠償洗衣費，不過仍未向受害的A某真心誠意道歉。

A某氣憤表示，「天花板崩塌，差點造成人員傷亡！儘管如此，院方還是只希望透過一通電話就壓下所有事情，這就是我國（南韓）最頂尖醫院應對事情的態度，真是令人感到心寒。我在精神層面上受到嚴重衝擊，光是看到天花板就開始感到恐慌，不管怎麼洗都無法洗淨身上傳來的惡臭，目前我還在接受精神科治療。」

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