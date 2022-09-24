非洲之角40年來最嚴重乾旱！上千萬人面臨饑荒　360萬兒童恐輟學

▲非洲之角40年來最嚴重乾旱，飢荒發生時，兒童往往會先被餓死。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

非洲之角（Horn of Africa）自4年前開始就再也沒有過完整的雨季，導致此地發生40年來最嚴重乾旱，數百萬牲畜死亡，作物幾乎全數枯萎。聯合國世界糧食計劃署（WFP）於上個月底指出，由於烏克蘭解除糧食出口禁令後，歐美國家搶購了大量份額，估計非洲之角9月的飢荒人數恐飆升至2200萬人，聯合國兒童基金會（UNICEF）則預估當地將有大約360萬兒童面臨輟學的風險，呼籲各國投入資源援助其渡過難關。

據英國《衛報》的報導，WFP表示，由肯亞、索馬利亞與衣索匹亞等國組成的非洲之角地區發生自1981年以來最嚴重乾旱，至今已連續4個雨季都沒有完整的降雨。今年第一季WFP就曾示警，非洲之角約有1300萬人口處於嚴重饑荒風險中，但隨著俄烏戰爭爆發，全球大宗商品價格飆升，俄烏兩國的糧食出口更受到互相制裁和限制，然而就算俄羅斯日前解除烏克蘭黑海糧食出口的禁令，大部分的份額還是被歐美國家搶購一空，導致非洲之角的饑荒危機為獲得改善。

WFP於8月底表示飢荒人數已達到2000萬人，甚至9月後可能會直線上升至2200萬人，尤其是索馬利亞全國1500萬人，有一半都在挨餓。

UNICEF則估計，非洲之角各國本來就有約1500萬兒童失學，但由於持續乾旱對家庭造成的累積壓力，肯亞、索馬利亞和衣索比亞大約新增了360萬兒童面臨輟學的風險。連續4個未完整的雨季將數百萬家庭推向了飢餓邊緣，使營養不良死亡的兒童人數爆增，並迫使人們逃離家園以尋找更多資源，許多兒童便跟著父母一起搬到遠離學校的地區，因而輟學。

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