火車撞死老母親！兒子趕赴認屍　喪禮上哭一半「媽媽復活」走進門

▲兒子到醫院認屍，將母親遺體領回安葬後，喪禮進行途中母親竟「復活」走回家。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張寧倢／編譯

印度東南部沿岸城市清奈（Chennai）一名72歲婦人被火車撞死，家人至太平間認屍領回遺體後，將她安然下葬並舉行喪禮，沒想到，喪禮儀式進行到一半，老婦人竟然自己走路回家，活生生地出現在家人面前，嚇壞眾人。

根據《印度快報》報導，印度清奈的72歲婦人錢德拉（S Chandra）平常心情不好的時候，都會前往距離家中約22公里遠的寺廟參拜，一去就會住上幾日。她18日離家說要去廟裡後就失聯，家人遍尋不著，於是在20日向警方通報失蹤。當天傍晚，家屬們得知鐵路警察在附近鐵軌上發現一具女性屍體。

錢德拉46歲兒子瓦迪維魯（Vadivelu）抵達太平間時認屍時發現，死者和母親穿著同款紗麗，但遺體已在火車事故中嚴重損毀，導致臉部無法辨認，不過確實很像母親。瓦迪維魯辦完手續後領回遺體，一家人隨後在21日將她下葬，隔天上午正在舉行喪禮時，錢德拉竟然自己走回家了，把在場所有人都嚇得不輕。

警方接獲通知後，下令挖出被埋的屍體，並送到公立醫院進行驗屍，以確認死者真實身分。官員補充，不僅是身上穿的紗麗服款式差不多，連屍體的身型也和錢德拉相似，因此除了兒子認錯屍以外，其他親戚當時也認為死者就是錢德拉。警方表示，家人在滿街張貼的訃聞後來已經全數撤下。

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