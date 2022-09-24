颱風侵襲日本靜岡！降404mm豪雨破紀錄　泥流衝入湯屋橋垮釀死傷

▲15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）
記者羅翊宬／綜合報導
今年第14號颱風塔拉斯連日來侵襲日本，從昨（23）日晚間至今（24）日早晨在靜岡縣降下暴雨，加上「線狀降水帶」，12個小時以來降雨量超過404毫米，創下當地氣象觀測史以來累積雨量的最高紀錄，不僅造成至少2人死亡，更有橋梁不敵河水氾濫慘遭沖垮，境內一座湯屋也被洪水灌入。
根據日媒《NHK》報導，日本氣象廳表示塔拉斯已於24日上午減弱為溫帶低氣壓，24日上午6時在距離靜岡縣西南方約100公里海面上，以時速15公里向東北方前進，其中心氣壓為1004百怕、中心最大風速為18公尺、最大瞬間風速達25公里。
23日晚間至24日早晨，靜岡縣出現積雨雲發達的「線狀降水帶」，導致境內各地降下每小時100毫米的猛烈雨勢。而在過去12個小時內，靜岡市降雨量為404毫米，不僅超越氣象觀測以來的紀錄，更是超過往年9月平均降雨量達1.4倍。
【静岡で浸水・冠水被害相次ぐ】— ウェザーニュース (@wni_jp) September 23, 2022
今朝にかけて、静岡県では台風15号の接近に伴う大雨で河川の増水が相次ぎました。
静岡では今朝6時までの24時間雨量は416.5mmに達し、観測史上1位を記録。県内各地で浸水・冠水被害も出ています。https://t.co/U4bOAVC5bV pic.twitter.com/Yuu1napvZI
儘管塔拉斯已轉弱為溫帶性低氣壓，但關東地方與東北地方未來恐將會持續受到鋒面影響，氣象廳呼籲民眾慎防土石流災害、低窪地區淹水、河流暴漲氾濫等。
24日凌晨0時40分，靜岡縣掛川市警方獲報一輛汽車掉落水池，車內29歲男性被救起送醫後仍宣告不治；24日凌晨0時50分，靜岡縣掛川市一棟民宅慘遭土石崩落壓毀，消防當局在民宅內發現已經死亡的45歲男性。
静岡市葵区の山あいにある旅館で24日に撮影された映像です。館内の大浴場につながる廊下に茶色く濁った水がはげしい勢いで流れ込んでいます。— NHKニュース (@nhk_news) September 24, 2022
旅館によりますと宿泊していた客とスタッフにけがはなかったということです。https://t.co/YKHHDuQh1c#nhk_video pic.twitter.com/Qn7G7UkJbw
另外，靜岡縣靜岡市葵區油山某湯屋旅館「元湯館」於24日凌晨，湯屋內部走廊慘遭褐色泥流與洪水無情灌入，附近道路更因此崩塌；在另一段影片中更可以看到，附近河川氾濫暴漲的洪水沖破旅館窗戶、牆壁，一路往飯店內灌進來，幸好飯店內的職員與旅客於上午9時被消防直升機救起後並無大礙。
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