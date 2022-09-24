亞洲沿海「6城市」快速下沉！天津、胡志明市入列　關鍵原因曝光





▲最新研究顯示，南亞和東南亞的沿海大城市陸地因下沉速度比世界其他地方更快，加劇了海平面上升造成的危機。（圖／翻攝自新加坡南洋理工大學）

文／CTWANT

根據新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）與其他學術機構共同合作的最新研究顯示，南亞和東南亞的沿海大城市陸地因下沉速度比世界其他地方更快，加劇了海平面上升造成的危機。

據新加坡媒體Mothership.SG的報導，新加坡南洋理工大學與新墨西哥大學（New Mexico）、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）、加州理工學院（California Institute ofTechnology）共同合作的最新研究，於上週發表在「自然永續」（Nature Sustainability）期刊上。

該最新研究指出，全球48個主要城市的平均下沉速度為每年16.2毫米，但某部分城市的下沉速度會高達每年43毫米。其中亞洲的沿海大城市為了因應快速城市化後不斷成長的人口而大量抽取地下水。「這使得經歷當地土地快速下沉的城市所面臨沿海災害的風險，比那些已因氣候導致海平面上升的城市所面臨的風險更大。」

這些城市包括中國天津、越南胡志明市（Ho Chi Minh City）、孟加拉吉大港（Chittagong）、緬甸仰光（Yangon）、印尼雅加達（Jakarta）、印度艾哈邁德巴德（Ahmedabad）等，多個城市在高峰年間皆下沉20多毫米。

研究報告稱，「這些快速下沉的沿海城市許多正快速擴張成為巨型城市（megacity），這些地方…抽取地下水以及承受密集的建築結構，導致土地下沉。」研究人員指出，他們的研究能更深入了解下沉現象如何「加劇氣候所導致平均海平面上升的影響」，並使政策制定者提早識別高風險地區以採取行動應對沿海城市風險。

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的資料顯示，到2050年，將有生活在沿海城市的10多億人面臨海平面上升的危機。IPCC稱，就算溫室氣體排放量大幅減少，到本世紀末，全球海平面仍可能上升至多60公分。

延伸閱讀

▸ 外界爭論誰才是男網「GOAT」 費德勒：有趣但也「愚蠢」

▸ 央行宣布升息半碼 定存100萬「年息增加1250元」

▸ Costco會員年費要調漲？ 財務長1句話有玄機…可能時間點曝

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」 還有銀離子抗菌

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

