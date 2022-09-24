幼教師推10年美感教育奪教師獎　翻轉家長錯誤期待

▲新北市金美國民小學附設幼兒園老師郭惠娟（見圖），獲得今年全國SUPER教師獎幼兒園組得主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

不少家長都希望自己孩子不要輸在起跑點，今（24日）獲得全國SUPER教師獎幼兒園組得主郭惠娟，深耕美感教育十年，每次帶著孩子進行校園散步、社區踏查，總遭家長質疑「怎麼一直帶孩子到外面」，不在校內上課，但透過努力翻轉家長錯誤期待，讓孩子運用五感觀察節氣變化與植物特徵，不僅培養孩子美感能力，也讓孩子更深入了解家鄉也愛上家鄉，最後連家長也自願參與學習活動。

111全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，今年活動由全教會主辦、全教總協辦，共分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組以及大專組等五個等級，現為新北市金美國民小學附設幼兒園老師郭惠娟，獲選為全國SUPER教師獎幼兒園組得主。

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▲郭惠娟獲選今年全國SUPER教師獎幼兒園組得主，她經常帶著學童到戶外觀察家鄉環境。（圖／全教會提供）

從事教育工作十年的郭惠娟，長期深耕美感教育，從小就對美學有興趣，為了讓孩子培育美學概念，她經常帶著小朋有到教室外，但郭惠娟說，有時一整天都在田裡，但一開始引發部分家長誤解，因為金山當地不少隔代教養的家長，小朋友的爺爺奶奶不希望自己孫女輸在起跑點，希望在教室內多唸一點書，不要一直去外面。

不過，郭惠娟帶著孩子進行校園散步、社區踏查，讓孩子觀察節氣變化與植物特徵，不僅讓孩子對家鄉更深入瞭解，並愛上家鄉之美，同時也運用許多親子假日任務或學習單，提升家長對教學參與度，也邀請家長加入校園廊道設計及學習區環境布置，在共同參與之下，獲得家長的諒解，家長也樂於參與孩子學習，甚至校外教學活動，不少家長都樂意當志工。

▲郭惠娟戴著新北金山當地的筊白筍殼、蓮蓬、稻穗等農作物做成頭飾，出席今天活動。（圖／記者許敏溶攝）

為了今天的頒獎典禮，郭惠娟還利用筊白筍殼、蓮蓬、稻穗等金山在地的農作物，做成一個頭飾並戴在頭上，郭惠娟解釋說，這是將自己的美感教育工作，和金山在地的特色結合，就像她平常教導孩子一樣，也希望更多師生家長參與美感教育。