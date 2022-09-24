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烏東亂葬崗挖出447具遺體！部分曾受酷刑　還有男性生殖器被切掉

▲▼烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗，在裡面發現至少447具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊久姆的亂葬崗內至少30具遺體有遭受酷刑的痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭官員23日表示，他們從東部城市伊久姆（Izium）附近的亂葬崗中，挖出了447具屍體，裡面包含5名兒童，僅有22名是烏克蘭士兵，其中30具遺體有遭受酷刑的痕跡，包含脖子上纏繞著繩索、四肢骨折，連雙手都被反綁，甚至還有幾名男性的生殖器被切除。

▲▼烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗，在裡面發現至少447具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）

位在哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）邊界附近的伊久姆是東部戰略要地，烏克蘭軍隊在本月初從俄軍手中將其奪回，接著就在城市外圍發現一座大型亂葬崗。當地官員表示，他們從16日開挖到23日結束，總共從裡面挖出447具遺體，其中只有22人是烏克蘭士兵，還包含5名兒童，其餘全是平民。

▲▼烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗，在裡面發現至少447具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲亂葬崗裡面發現至少447具遺體，其中僅22具為烏克蘭軍人。（圖／達志影像／美聯社）

哈爾科夫軍事管理局長西涅胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，大多數的遺體都有遭受暴力對待，其中30據還有遭受過酷刑的痕跡，「有的遺體上纏繞著繩子，有的雙手被反綁，還有人四肢骨折，身上還有槍傷，甚至有幾名男性的生殖器被切掉，所有這些都是占領者對伊久姆居民實施可怕酷刑的證據。」

西涅胡波夫說，這並不是他們發現的唯一一個亂葬崗，在哈爾科夫地區至少還有3個，「占領者的罪刑都會被記錄在案，他們會為此付出代價。」

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