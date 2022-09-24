　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣爭取參與聯合國　聯大總辯論「添4友邦聲援」

▲▼ 第77屆聯合國大會 。（圖／路透）

▲第77屆聯合國大會 。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

第77屆聯合國大會總辯論邁入第4天，友邦聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯總理都敦促聯合國體系接納台灣。本屆聯大總辯論已有9個友邦聲援台灣。

聖露西亞總理皮耶（Philip Joseph Pierre）呼籲俄烏戰爭相關各方以談判化解衝突之餘，對近期台海軍事緊張加劇、威脅區域及國際和平安全表達遺憾，敦促「負責任者」遵守聯合國關於和平解決爭端、尊重所有國家領土完整與政治獨立的規則。

皮耶說：「台灣人民已自由決定其政治地位，應被允許延續他們選擇的經濟、社會和文化發展道路，並確認他們的自決權。聖露西亞呼籲讓台灣有意義參與聯合國各機構。」

 

8月上任的聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Micheal Drew）重申堅定不移支持台灣有意義參與聯合國體系，並形容台灣是長期朋友及永續發展夥伴，在這方面源源不斷投入，符合永續發展目標（SDGs）第17項目標的精神與本意。

聯合國2015年公布17項永續發展目標，第17項目標為「加強執行手段，重振永續發展的全球夥伴關係」。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）稱許台灣在許多方面是模範國家，卻持續被國際社會排除在外，無法參與並為有效的多邊合作做出貢獻。布里仙紐說：「當今人類面臨諸多挑戰，需要所有國家及人民充分參與爭取發展與繁榮。為大局著想，必須廢除導致台灣被排斥的過時政策。貝里斯呼籲讓台灣在國際社會取得應有地位。」

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，中華民國（台灣）雖在多項發展議題上夥伴關係耀眼，卻持續被聯合國體系排除在外。吐瓦魯在農業、糧食安全、公共衛生、醫藥、清潔能源方面從與台灣的夥伴關係中獲益匪淺，包括從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的經濟和社會影響中復甦。

他說，台灣是充滿活力的民主政體，在所有永續發展目標上取得顯著進展，並準備為全球努力實現永續發展目標做出更多貢獻，「我們絕不能排斥台灣」。

拿塔諾說，吐瓦魯堅定支持中華民國（台灣）以聯合國創始成員國身分重新加入，並積極參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等聯合國專門機構。

本屆聯大總辯論20日展開以來，上述4國及巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉發聲支持台灣參與聯合國體系，宏都拉斯是唯一未以發言形式替台灣抱不平的友邦。根據議程，友邦聖文森及格瑞那丁、教廷、海地排定明天在聯大總辯論發言。諾魯預定26日總辯論最後一天發言。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
「可以騎你女兒嗎」董事長瞎問業務妹　全場驚呆！父怒告結果曝
快訊／周玉蔻狂打蔣孝嚴緋聞　陳時中首次表態了
《功夫》黃聖依瘋傳離婚！　藏頭詩被挖「各自安好」
快訊／高雄男陳屍小黃內！　兒才報案已成屍體
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲沿海「6城市」快速下沉！天津、胡志明市入列　關鍵原因曝光

報復伊朗向俄販售無人機！烏克蘭降級外交關係：他們與邪惡為伍

台灣爭取參與聯合國　聯大總辯論「添4友邦聲援」

安倍國葬倒數3天！耗資16.6億　日本人狂問：怎會比女王葬禮還貴？

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

亞洲沿海「6城市」快速下沉！天津、胡志明市入列　關鍵原因曝光

報復伊朗向俄販售無人機！烏克蘭降級外交關係：他們與邪惡為伍

台灣爭取參與聯合國　聯大總辯論「添4友邦聲援」

安倍國葬倒數3天！耗資16.6億　日本人狂問：怎會比女王葬禮還貴？

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

1車8千？藍質疑鄭運鵬「總統場」造勢涉賄　鄭辦列規定批：睜眼說瞎話

婦頭暈騎車就醫...地下道內自撞水泥護欄頭破血流　送醫不治

陳時中與周玉蔻裝不熟？　柯文哲批：像吸毒犯要戒毒「已來不及」

百年樹人！花蓮慶祝教師節表揚大會　294優良教師受表揚

永和人瑞張子忠105歲「賣豆漿30年」　侯友宜帶燒餅油條祝重陽快樂

台鋼雄鷹歷史性開訓　會長喊話「5年內打進總冠軍戰」

費德勒告別戰前「恐怖插曲」　男子手臂點火抗議被架走

公益不間斷　雲林「愛老眼鏡」偏鄉巡迴到酸菜故鄉

幼兒師推10年美感教育奪教師獎　翻轉家長錯誤期待

疫情下仍不能忽視！國人殺手心臟病　這些徵兆出現速就醫

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

國際熱門新聞

主管竟是獸父！重判428年鞭刑240下

女每周燒20根香　6年後得肺癌

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　可繞過新冠疫苗

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

Costco財務長暗示「明年1月」年費恐調漲

俄國逃難潮！29歲預備役「拋下孕妻」越境

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

幫忙拉門卻沒說謝謝　37歲男被亂刀捅死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面