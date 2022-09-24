查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

▲白金漢宮24日公開查爾斯三世的開工照。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

記者葉睿涵／綜合報導

英國查爾斯三世登基至今已滿半個月，白金漢宮24日秀出他「開工」的新照，延續已故英女王的傳統，在照片中與象徵君主立憲制的「紅箱」合照，顯示新王如今一切已步入正軌。最新民調顯示，查爾斯三世上任後已俘獲多數民心，認同他的民眾增加了12%，而且對王室的好感度也上升了5個百分點。

據《每日郵報》報導，這張照片是查爾斯三世上週在白金漢宮「18世紀廳」執行公務時所攝。從照片可見，查爾斯三世當時身後放著一張他父母的黑白合照，身旁則有一個裝滿文件的「紅箱」，讓剛即位的查爾斯三世看起來十分忙碌。

實際上，查爾斯身旁的這個「紅箱」其實大有來頭。王室同時秀出女王過去與「紅箱」的照片解釋，除了拜訪行程及出席活動外，無論英國君主身在何處，其私人秘書都會將「紅箱」送到君主身邊，好讓君主可以審閱「紅箱」內的文件。

這些文件分別來自英國內閣大臣、各政府單位首長，或是英聯邦國家或地區代表，內容包括政策制定相關公文、每日議會摘要、外交電報等。雖然部分文件只具資訊性質，但有些則是需要君主簽名批准的文件。

In our first polling since the passing of Queen Elizabeth II, we find that around 61% expect King Charles III will do a good job as King up from 49% at the time of the Platinum Jubilee https://t.co/l73KsXhmbn pic.twitter.com/kieVHK8CAX — Ipsos UK (@IpsosUK) September 23, 2022

查爾斯三世登基至今剛滿2週，市場研究公司「益普索」（Ipsos）最新民調顯示，他的好感度已明顯上升，認為他會成為好國王的比例從49%升高到61%，而且認同英國沒有王室會更糟糕的人，也從6月女王登基70年白金禧後的42%上升至47%。

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