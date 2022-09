查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

▲白金漢宮24日公開查爾斯三世的開工照。(圖/翻攝自Facebook/The Royal Family)

記者葉睿涵/綜合報導

英國查爾斯三世登基至今已滿半個月,白金漢宮24日秀出他「開工」的新照,延續已故英女王的傳統,在照片中與象徵君主立憲制的「紅箱」合照,顯示新王如今一切已步入正軌。最新民調顯示,查爾斯三世上任後已俘獲多數民心,認同他的民眾增加了12%,而且對王室的好感度也上升了5個百分點。

據《每日郵報》報導,這張照片是查爾斯三世上週在白金漢宮「18世紀廳」執行公務時所攝。從照片可見,查爾斯三世當時身後放著一張他父母的黑白合照,身旁則有一個裝滿文件的「紅箱」,讓剛即位的查爾斯三世看起來十分忙碌。

實際上,查爾斯身旁的這個「紅箱」其實大有來頭。王室同時秀出女王過去與「紅箱」的照片解釋,除了拜訪行程及出席活動外,無論英國君主身在何處,其私人秘書都會將「紅箱」送到君主身邊,好讓君主可以審閱「紅箱」內的文件。

這些文件分別來自英國內閣大臣、各政府單位首長,或是英聯邦國家或地區代表,內容包括政策制定相關公文、每日議會摘要、外交電報等。雖然部分文件只具資訊性質,但有些則是需要君主簽名批准的文件。

In our first polling since the passing of Queen Elizabeth II, we find that around 61% expect King Charles III will do a good job as King up from 49% at the time of the Platinum Jubilee https://t.co/l73KsXhmbn pic.twitter.com/kieVHK8CAX