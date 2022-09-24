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「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

▲▼ 俄羅斯東正教會（Russian Orthodox Church）主教長基里爾（Patriarch Kirill）主持2022年復活節午夜彌撒，普丁與莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯東正教會主教長基里爾主持2022年復活節午夜彌撒，普丁與莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄國總統普丁頒布部分動員令，徵召30萬名後備役軍人，前往烏克蘭前線作戰。東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）稍晚佈道時呼籲民眾「不要怕死」，一個擁有「真正信仰」的人不會畏懼死亡，若達到這個境界就是「無敵的」。但這番話顯然擋不住逃難潮，光是22日就有超過6400人透過陸路抵達芬蘭。

基里爾21日在莫斯科構想修道院（Zachatyevsky Monastery）佈道，慶祝聖母瑪利亞誕辰。他說，「正是對死亡的恐懼驅促使勇士離開戰場、弱者背叛、兄弟反目。但真正的信仰能夠消除對死亡的恐懼。勇敢實踐你的軍事義務吧！要記住，如果為國捐軀，你將與上帝同在天國，享受榮耀與永生。」

75歲的基里爾是普丁堅定盟友，也支持侵略戰爭。他宣稱俄羅斯人與烏克蘭人在歷史上屬於同一個民族，卻有人試圖把烏克蘭變成一個敵視俄羅斯的國家，「我們必須祈禱上帝強化神聖俄羅斯國家之間的兄弟情誼」。

▲▼俄羅斯東正教會（Russian Orthodox Church）主教長基里爾（Patriarch Kirill）是普丁的堅定盟友。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯東正教會（Russian Orthodox Church）主教長基里爾（Patriarch Kirill）是普丁的堅定盟友。（圖／達志影像／美聯社）▲基里爾是普丁的堅定盟友。（圖／達志影像／美聯社）

普丁頒布部分動員令後，全俄至少38座城市爆發反戰示威，大量民眾為了躲避徵召而逃往他國，邊境出現大量排隊車潮，機票甚至飆漲到一張要價36萬台幣。

芬蘭邊境警衛隊23日表示，該國東南部2處公路過境點再度湧現車潮，與前一天相比，排隊隊伍更長、等待時間也更久了。官員皮特卡尼蒂（Matti Pitkäniitty）提到，22日超過6400名俄國旅客透過陸路抵達，此數字相當於周末交通流量。與此同時，也有3227名俄羅斯公民離開芬蘭。

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