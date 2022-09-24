　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

▲▼南韓總統尹錫悅、加拿大總理杜魯道展開雙邊會談。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅、加拿大總理杜魯道展開雙邊會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統在此次英、美、加巡訪行程中鑄下諸多爭議，不僅引起國內民眾反彈，還導致國內支持率再度下跌至不到30%，他於當地時間23日抵達加拿大首都渥太華，與加拿大總理杜魯道舉辦會談，雙邊升級為「總括性戰略夥伴關係」，在核心礦物供應鏈、電池與電動車價值鏈等展開合作。

根據《韓聯社》，尹錫悅與杜魯道（Justin Trudeau）於23日下午展開雙邊會談，同時發表以「大韓民國與加拿大：一起富強」為題的聯合聲明，表示雙方已準備好透過共同的行動增進共享價值，追尋雙邊關係的現代化，「今日，我們決定將兩國關係升級為『總括性戰略夥伴關係』。」

對於更新南韓防衛廳與加拿大國防部簽署的「軍需物資合作備忘錄（MOU）」、韓國產業技術評價管理院與加拿大國家研究院簽署的「產業技術革新夥伴關係備忘錄」之更新，韓、加雙方表示歡迎態度。

有鑑於經濟上的利害關係與軍事國防之間的重要性愈加提升，尹錫悅、杜魯道雙方同意增進合作，共同應對經濟安保上的挑戰，同時深化供應鏈上的戰略夥伴關係，其代表領域包括核心礦物供應鏈、電池與電動車價值鏈，「盼能在韓國與加拿大建構包括核心礦物，以及支撐清淨能源和能源安保的價值鏈，鑑於未來簽署諒解備忘錄的必要性，雙方達成協議。」

另外，尹錫悅、杜魯道還談及北韓（朝鮮）的核武問題，杜魯道對於實現韓半島（朝鮮半島）去核與和平繁榮表達支持。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
統聯撞行人！她8天後暴斃　家屬求償敗訴...因醫師1句話
許藍方罕同框超正親妹！白肌大眼神複製　網看傻：分不清
快訊／台中神岡工廠大火！　傷亡不明搶救中
雙十連假訂飯店！他傻眼「一晚好貴」　網1句話狂酸
快訊／國軍首位女中將！　陳育琳晉升「陸軍政戰主任」
快訊／打高端赴日要多花3500！　陳時中回應了
違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　下場慘了
解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

頭巾女孩之死！伊朗「血腥鎮壓」奪50命　親政府派鼓吹：處決暴徒

俄頂尖航空科學家「跌下樓梯」當場摔死　今年第10位離奇死亡寡頭

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘後受虐證據曝　對比照太驚人

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

頭巾女孩之死！伊朗「血腥鎮壓」奪50命　親政府派鼓吹：處決暴徒

俄頂尖航空科學家「跌下樓梯」當場摔死　今年第10位離奇死亡寡頭

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘後受虐證據曝　對比照太驚人

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

LIFE・經典／杜拜出現迷你月球　千億元打造宇宙級度假村

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

導遊小三喜歡「大鳥」！連結人夫喊：好爽　正宮目睹緊密相隨哭暈

艾薇、吳霏作客《肯拼兄妹》 野外超chill開唱

太欠吃！忠孝巷弄美食「炸菲力松露三明治」　外酥內軟濕潤飽滿

超越貝比魯斯！大谷翔平奪第14勝　二刀流偉業差9局

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

國際熱門新聞

主管竟是獸父！重判428年鞭刑240下

女每周燒20根香　6年後得肺癌

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　可繞過新冠疫苗

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

俄國逃難潮！29歲預備役「拋下孕妻」越境

Costco財務長暗示「明年1月」年費恐調漲

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

美股重挫486點　3萬大關失守

更多熱門

相關新聞

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

美國參議院在 21 日以 69 票同意與 27 票反對，批准一項氣候條例修正案，逐步淘汰冰箱與空調中常見的冷媒，以抑止溫室氣體「氫氟碳化物」（HFCs），並且以96票對0票，全票通過，要求美國國務院向聯合國提議，正式終止中國的「開發中國家」地位。

道瓊暴跌超過700點跌入熊市　創下2022年收盤新低

道瓊暴跌超過700點跌入熊市　創下2022年收盤新低

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

TikTok前高層辭　不滿聽命字節跳動

TikTok前高層辭　不滿聽命字節跳動

蘋果取代百事　贊助超級盃中場

蘋果取代百事　贊助超級盃中場

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓尹錫悅加拿大

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面