餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘後受虐證據曝　對比照太驚人

▲迪亞諾夫被俄羅斯俘虜的前後對比驚人。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭國防部23日在推特上發布一張驚人的照片，比對了剛逃離俄羅斯俘虜的第36旅高級中士迪亞諾夫（Mykhailo Dianov）戰時與戰後的照片，指控俄羅斯未遵守日內瓦公約，不人道地對戰俘實施虐待行為。

綜合外媒報導，烏俄9月21日無預警地進行了涉及近300人的換囚行動，俄方釋放了215名烏克蘭人，其中有188人是在馬力波（Mariupol）戰役中死守國土的亞速營（Azovstal）戰士。

▲俄羅斯並未協助迪亞諾夫治療手臂的傷導致他如今右臂畸形。（圖／翻攝自推特）

第36旅高級中士迪亞諾夫也是這群被俄俘虜的亞速士兵之一，他之前因手臂折斷仍死守馬力波的照片流出，而在網路走紅。烏克蘭最近將他救出後，對比了他與之前在馬力波的狀態，發現他在被俄囚禁期間嚴重受虐，導致身體狀況惡化。

從對比照可見，幾個月來的營養不良與不人道對待，讓迪亞諾夫瘦成了「皮包骨」的模樣，全身的肌肉萎縮，骨架清晰可見，更重要的是，過去是知名鋼琴家的迪亞諾夫，手臂的傷並未獲得救治，導致他的右臂如今已變得畸形，骨頭還少了4公分左右。

烏克蘭國防部在推特上指出，與其他戰俘相比，迪亞諾夫已算是相當幸運，「他至少在俄羅斯的手中存活了下來，這就是俄羅斯『遵守』日內瓦公約的方式，他們就是這樣延續納粹主義可恥行為的」。