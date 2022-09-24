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準備迎接韓國客！台、日開放免簽入境　南韓「國外旅遊」詢問度暴增

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲日本、台灣相繼恢復旅客免簽入境後，南韓對於國外旅遊的需求與詢問度暴增。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從今年9月初起廢除入境前新冠篩檢後，日本、台灣政府相繼發表恢復入境免簽政策，加上台灣防疫當局表示最快將於10月13日入境檢疫改為「0+7」，使得南韓當地對於出國旅遊的前景一片看好。南韓當地旅行社表示，自從日本、台灣相繼公佈相關政策後，對於國外旅遊的詢問度立刻暴增。

根據韓媒《News1》，南韓當地旅行業者今（24）日指出，自從日本、台灣政府相繼發佈開放國門、恢復允許免簽證入境等政策後，許多民眾便開始向較大間的旅行社致電詢問、甚至預購國外旅遊相關商品，詢問度與預約數量呈現暴增狀態。

報導指出，日本首相岸田文雄於美東時間22日在美國紐約宣布，從10月11日起將開放短期入境旅客免簽入境，同時廢除每日5萬名旅客入境的上限；至於台灣，則是於同一天宣布恢復包括南韓在內的國家旅客免簽入境，最快更將於下個月宣布解除入境隔離政策。

南韓當地旅行業者相當期待，此次日本、台灣相繼宣布打開國門後，能夠加速拉抬自從南韓政府於8月31日宣布廢除入境前新冠篩檢後，對於國外旅遊需求的成長幅度。

南韓主要旅行社「Very Good Tour」（참좋은여행）官方網站的瀏覽人數從8月25日至9月23日成長33.77%，新增訪客數則成長35.7%。該旅行社關係人士表示，「從官網流量就可以知道，對於國外旅遊的需求正快速成長。我認為，若從現在起除去內心的一切罣礙，則必然可以100%恢復至新冠疫情爆發以前的水準。」

南韓另一主要旅行社「哈拿多樂」（하나투어）今年9月（1至22日）的日均國外旅遊商品預購，與8月相比成長173.7%，至於日本相關商品則是成長776.6%。該旅行社關係人士分析，「最近的日本旅遊商品，正以朝向自由旅行的方向恢復，可以期待免遷入境政策可以活絡背囊旅行。隨著未來航線開始恢復，將會推出與之相應的各種旅遊商品。」

旅行業著們認為，若未來沒有產生其他大變數，則可能會出現挽救過去低迷旅遊景氣的機會。據悉，哈拿多樂今年上半季的營業損失高達547億韓元、Modetour的營業損失則達78億韓元。

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