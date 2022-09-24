頭巾女孩之死！伊朗「血腥鎮壓」奪50命　親政府派鼓吹：處決暴徒

▲伊朗多個城市23日爆發「親政府遊行」人民群聚呼籲「處決暴亂者」。而他們口中的暴徒指的是那些，聲援疑似因未戴頭巾被毆死的女子的反政府抗議者。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因頭巾沒戴好，被警方逮捕毆死。事件引發大批民眾抗議示威，當局派遣安全部隊暴力鎮壓，迄今已至少50人喪命。另一方面，伊朗的幾個城市23日爆發由國家組織的集會遊行，這些親政府人士喊出口號，呼籲「處決暴亂者」。

▲伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

根據路透等外媒報導，伊朗22歲女子艾米尼上周遭「道德警察」以「服裝不合適」為由逮捕，疑似遭嚴重毆打3日後離奇死亡，此案重新點燃了伊朗民間對於政府限制人民自由、嚴格要求女性穿著，以及因制裁而萎靡不振的經濟問題的憤怒，自上周以來約80多個城鎮的民眾紛紛上街示威遊行，是自2019年以來規模最大的示威活動，當局採取血腥鎮壓。

法新社指出，國際非營利組織「伊朗人權」（IHR）表示，北部吉蘭省（Gilan）22日晚間又有6人遭伊朗安全部隊槍殺，迄今已至少50人喪命，「不過群眾仍在為他們的基本人權和尊嚴而抗議。」但伊朗官方數據卻稱，鎮壓造成至少17人死亡，其中5人為安全部隊人員。

▲外媒稱，伊朗政府23日在多個城市策動「親政府遊行」。圖中可見群眾高舉伊朗代表性政治領袖的旗幟。（圖／路透）

路透報導，與此同時，伊朗的幾個城市周五（23日）爆發「親政府遊行」，由政府組織結成的群眾上街喊口號，呼籲處決所謂的「暴亂者」。國家電視台的新聞直播畫面顯示，群眾指責那些反政府的抗議者是「以色列的士兵」、「觸犯古蘭經者必須被處死」。

剛從紐約參加完聯合國大會返國的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，周五的親政府展現了「伊朗伊斯蘭共和國的力量與榮譽」，並補充說，動盪是不可容許的。

▲親政府的女性群眾身穿黑色罩袍上街參加示威。（圖／路透）

伊朗警察總長阿什塔里（Hossein Ashtari）近日發表強硬言論，「人民安全是我們的紅線。那些受海外勢力指令，參與破壞和導致不安全的人應該清楚，他們將受到嚴厲處置。」

伊朗軍方23日也發布聲明，「這些絕望的行動是敵人削弱伊斯蘭政權的一種邪惡戰略」，軍方將對抗敵人的各種陰謀，確保受到不公正攻擊的人民的安全與和平。

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