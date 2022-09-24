俄頂尖航空科學家「跌下樓梯」當場摔死　今年第10位離奇死亡寡頭

▲俄羅斯知名航太科學家格拉申科（Anatoly Gerashchenko）「意外」摔下樓梯去世。（圖／翻攝mai.ru）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯知名航太科學家、72歲的格拉申科（Anatoly Gerashchenko）於21日去世，根據莫斯科航空學院（MAI）聲明，他在學校時「意外」從很高的樓梯摔下，被醫護宣告當場不治。今年1月下旬起，多名俄國高官及能源產業高層自殺身亡或死於離奇事故，格拉申科如今成為第10起案例。

格拉申科在莫斯科航空學院任職45年、一路高升，於2007年擔任校長，帶領該校獲得國立研究大學地位，直至2015年退休後，仍持續擔任繼任者的顧問。他在學術生涯中發表超過100篇科學論文，並且因為研究成果獲得多項國家最高榮譽，包括祖國功勳勳章及榮譽勳章。

莫斯科航空學院表示，格拉申科的逝世是該校、科學及教育界的「巨大損失」，當局已經成立委員會調查意外，成員包括校方、教育科學部及國家勞動監察局的代表。

俄羅斯寡頭接連死亡，引發國際媒體關注，登上新聞版面的10人之中，至少6人涉入能源產業。其中4人與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）及子公司有關，另外2人與俄羅斯最大私營石油與天然氣公司盧克石油（Lukoil）有關。

盧克石油今年稍早公開反對俄國在烏克蘭的戰爭，呼籲對受害者表達同情，並且結束衝突。9月1日，盧克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）就從醫院6樓墜下身亡。報導指出，他被毆打後扔出窗外摔死，此說法未獲證實，但公司卻聲稱他是因為「重病」去世。

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