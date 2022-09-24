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被爆是假名媛沒錢！ 　「蜜糖吐司」創始人嘆：她一直攻擊我！

趙婉欣想起自己真心換絕情，難過不已。

▲趙婉欣想起自己真心換絕情，難過不已。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名媛楊秀蓉被昔日好友趙婉欣爆料是假名媛、沒錢，做人「過河拆橋」，本刊致電楊秀蓉本人查證，她認為與趙的情誼已是過去式，目前不欠她任何東西，趙的言行與她無關，認為趙曾多次在直播中散布她的不實訊息，念在昔日情誼才未提告，認為趙找媒體爆料目的是想紅，「她一直攻擊我！」。

楊秀蓉表示，過去的事就讓它過去，不可能對任何一個人的指控就要回應，該還的早就還了，目前不欠她任何東西，趙的言行與她無關，對趙的指控沒有任何回應，也不想參與這個人的任何事。

楊秀蓉說，她是半個公眾人物，趙找媒體爆料就是想出名，挖10年、20年前的事，完全沒有回應的價值，如果趙有任何質疑，可請律師來。回想過去這一切，「根本不想認識她」，也不知道她爆料的意義何在？把過去私人的事拿出來講很無聊，當年她爸爸不知道借貸的事，一知道就拿錢還清了。

楊秀蓉對趙婉欣的指控不想回應，希望各自安好。（翻攝楊秀蓉IG）

▲楊秀蓉對趙婉欣的指控不想回應，希望各自安好。

對於兩人目前關係，楊秀蓉感謝趙當年在她生意不好時曾伸出援手，但趙在直播時的言行讓人害怕，所以遠離不想再提，但趙一直開直播謾罵，令她很無耐。楊強調，她珍惜2人多年感情，所以沒有說過趙的任何事。目前楊只想照顧好孩子，尤其她是單親媽媽，一人撫養孩子很不容易，在疫情轉好時，直播賣貨意外成功，讓她有信心面對未來。

楊秀蓉說，希望2人各自安好，她做人留點口德，不想談論別人是非，談論別人隱私非個人行事風格，當年是趙主動要借她1千萬元，後來吵架趙一氣之下要她馬上還錢，早就還完欠款了。過去不回應不是因為怕趙，趙在個人直播也一再談論此事，對她已造成困擾，對趙的詆譭未提告，是念在昔日情誼，希望她適可而止。

楊秀蓉認為名媛不一定要有錢，人品、生活態度也很重要。（翻攝楊秀蓉IG）

▲楊秀蓉認為名媛不一定要有錢，人品、生活態度也很重要。

名媛楊秀蓉2011年在台開設「DAZZLING CAFÉ」，掀起蜜糖吐司與咖啡廳的時尚風潮，後因DAZZLING CAFÉ海外加盟不順遂，加上受新冠肺炎疫情影響，2021年起全面暫停其餐飲版圖。目前轉戰名媛二手精品直播主，自創選物平台「RONG RONG SELECTION」，賣起二手法國精品愛馬仕（HERMES）、香奈兒（CHANEL）皮包、服飾。

楊秀蓉自豪直播賣貨，最高紀錄曾1晚創下700萬元銷售佳績，還自傲地說：「我怎麼那麼厲害，對自己真的是傻眼」，喊話粉絲再給力，助她衝上單晚1千萬元銷售目標，以「阿蓉」新身分朝「直播天后」努力。


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