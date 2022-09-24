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名媛反目成仇！ 百億身家「借友千萬」被翻臉　意外扯出馬姓男演員

趙婉欣指控楊秀蓉是假名媛。

▲趙婉欣指控楊秀蓉是假名媛。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，6年前曾借款1千萬元給名媛好友楊秀蓉，事隔4年多後開始索討返還部分現金，結果楊變臉，2人友情生變，最後驚動楊父才返還全部欠款。原本想息事寧人的趙女，發現楊私下挖角家中傭人與員工，認為她故意報復，決定出面指控楊「假名媛」的身分，認為她戴著假面具行走名媛圈。

趙婉欣之父、震興集團創辦人趙宗禮，1978年成立該公司，目前員工數約有8千人，2017年於越南同奈省成立胡志明醫藥大學震興醫院，曾榮獲第30屆《國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎。趙婉欣與楊秀蓉2人相識15年，原本感情和睦，但6年前的千萬借款，讓2人友情一夕生變，上演這齣名媛相鬥戲碼。

趙婉欣爆料，她是透過1名馬姓男演員介紹，與楊秀蓉認識，認識初期知道她很有名、人挺好的，楊旗下有10多家飾品、服飾、鞋子等品牌連鎖店，每次向楊買了約50萬元的飾品。2人交易多了，也熟識了，趙有次回台灣剛好生病，楊得知後竟連夜買雞湯送到趙家，讓趙身受感動，覺得這個人挺溫暖的，很會照顧人，甚至連趙回大陸工作時，楊也常打電話關心，認為她是一個很不錯的人，關係越走越近、越來越好。

趙婉欣借楊秀蓉千萬，卻未檢視楊的借據內容。

▲趙婉欣借楊秀蓉千萬，卻未檢視楊的借據內容。

在認識5、6年後，有次趙回台灣，楊告知她說生意不好，經濟面臨很大困難，楊不想跟父親開口，趙看到楊在她面前流下眼淚，讓趙內心捨不得，因為那時趙已經把楊當成家人了，問她需要多少錢？楊開口借了1千萬元新台幣，當時基於朋友情誼，沒有要楊簽本票、借據。

借款後第2年，楊主動還了2百萬元，還主動交了一個信封，說裏面有一個借據，趙未打開看，直接收進家中保險箱後又回大陸工作。2020年初，因疫情影響賣掉大陸公司，後搬回台灣住，那時因身上只有人民幣，想說找點事來做，詢問楊是否可投資她的品牌手搖飲店，結果投資2個月慘賠3百萬，加上理念不合，決定結束營業。

趙婉欣說，當時楊還欠她800萬元，開口希望她先還50萬元，讓她償還店租、員工薪水，沒想到楊馬上變臉，還嗆她：「妳那麼有錢，為什麼不去跟銀行貸款，讓她相當傻眼」。

趙婉欣發現所謂借據，根本沒有借錢人的名字、借錢文字內容。

▲趙婉欣發現所謂借據，根本沒有借錢人的名字、借錢文字內容。

「這句話讓我很受傷！」趙婉欣難過地說。當下聽到楊說出這句話時，內心真的很受傷，當初在什麼都沒要求下，毫不猶豫就借出1千萬元，其實當下她也在創業，楊知道她創業過程很辛苦，當年她看到楊生活困難，義不容辭對楊伸出援手，事後趙只是想討回50萬元解決手搖飲店結束營業的各項賠償問題，結果楊竟叫她去向銀行借，心想「這算什麼朋友」。

趙婉欣想起保險箱的那封信，原以為是借據，打開一看只發現3張紙，第1張是趙匯款單，第2張是當時的匯率，第3張是當時銀行各國匯率表，根本沒有借據，讓她看了當場傻眼。

事後，楊拿了50萬元給趙，還要求趙立即寫證明說楊已還了50萬元，但楊仍欠趙790萬元。趙婉欣希望楊能按月支付欠款每月10萬元，但楊只願付5萬元，雙方再次鬧得不可開交。由於楊在直播賣貨時誇口宣稱又買了多少名牌包，認定楊有錢不還款，開始多次催討債務。

趙婉欣2年前簽下收款50萬元證明。

▲趙婉欣2年前簽下收款50萬元證明。

在雙方爭論期間，某次楊爸得知此情況，開口質問趙為何欺負他女兒？還提醒趙「妳家住我們隔壁，你給我小心點喔!」，此番話讓趙相當崩潰，但楊爸隔天就把剩餘欠款全數還清，兩不相欠。

趙、楊2人簽下的還款證明。

▲趙、楊2人簽下的還款證明。

原本以為從此不再來往，沒想到楊秀蓉趁她出國之際，企圖挖她家中傭人，後來又打電話辱罵趙的員工，稱「為什麼要去Cindy(趙女)的公司，她給你多少，我可以給更多」，這2件事讓趙決定出面揭穿楊的假面具，公布她「假名媛」真相。

趙婉欣說，國人對名媛這個詞常有虛幻迷思，認為是多金、上流社會的代名詞，但有些人根本不是真的有錢，利用媒體包裝膨脹自己身價，大家常在鏡頭前看到一些所謂藝人穿著光鮮亮麗，實際上內情根本不是這樣，對這些人在社群媒體上的行銷言詞要小心，避免受騙上當。

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