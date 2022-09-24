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虔誠女拜佛「每周燒20根香」持續6年　竟驗出肺癌2期

▲▼虔誠燒香6年「每週20支」！婦人慘罹癌 醫診斷：只能再活5年。（圖／翻攝自馬努臉書；資料照）

▲虔誠婦每周燒20根香拜佛，持續燒6年竟罹患肺癌。（圖／翻攝自馬努臉書；資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

肺癌在我國是十大癌症死亡率第一名，台灣每年有超過9000人死於肺癌，除了「吸菸」是影響最大的危險因子外，其他如空氣污染、油煙等環境因素也是增加罹癌風險。泰國有一名婦人日前罹患肺癌，但她平常不抽菸，也沒有其他不良惡習，經醫生逐一排查後，發現她罹癌的原因。可能與平日「燒香」習慣有關。

綜合外媒報導，泰國一名呼吸系統疾病醫生馬努15日在臉書分享，他多年前曾遇到一名65歲婦人求診，原來婦人每年都會做健康檢查，一年前透過X光檢查出「左肺上方有一個不明腫塊」，不料一年後腫塊越變越大，才趕緊到醫院徹底檢查。

▲▼X光。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婦人接受X光檢查，發現左肺上方有一個不明腫塊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

馬努替婦人進行「正子斷層造影」後，認為腫塊應該是肺癌，2015年3月進行手術，把婦人左肺的腫塊切除，經切片後證實是2A期肺癌，所幸癌細胞還未擴散。

至於婦人罹癌原因，由於婦人並沒有咳嗽、發燒、疲憊、胸痛體重下降等肺癌常見症狀，平常也沒有吸菸習慣，雖然患有高血壓，但生活作息良好，讓馬努一度找不到頭緒。

馬努後來訊問婦人平日興趣或有什麼特殊習慣，才發現婦人是一名虔誠的佛教徒，每周四都會在上班處點20根香，這個習慣已經持續了6年之久，他因此判斷婦人罹癌，可能與燒香習慣有關。

馬努表示，婦人自手術治療後，停止了燒香的行為，經過7年追蹤觀察，恢復情況良好，癌症也沒有復發跡象。

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