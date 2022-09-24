公司主管竟是變態獸父！性侵2女兒、威脅殺妻　判428年鞭刑240下

▲獸父的犯罪情節，人神共憤。（翻自《中國報》）



圖文／鏡週刊

馬來西亞一名56歲變態獸父，把2名親生女兒當成性奴性侵，並威脅要殺害妻子，該案引發大馬全國關注。該案在近日宣判，這名獸父被判428年徒刑，以及鞭刑240下，引發當地民眾熱烈討論。

據馬來西亞《中國報》報導，這名獸父原本是一間公司主管，但他身為一家之主，行為卻相當惡劣變態。獸父的兩名女兒，現在年齡分別為19歲與15歲，但兩人在過去7年長期遭到獸父性侵。據女兒的供詞，獸父會趁媽媽不在家、煮飯、洗澡之時，直接性侵她們，而且還會用異物插入私處，以及模仿AV口愛，性侵行為相當變態。

女兒們都說，爸爸都會威脅她們，只要不跟爸爸「玩」，就會把她們拋棄。女兒們也想要對媽媽說出實情，但爸爸卻恐嚇要把媽媽殺掉。大女兒就說，現在她只要看到跟爸爸同齡的男子，都會感到害怕。小女兒則說，她都會故意穿著寬鬆的衣服，就是不想凸顯女性特徵，深怕又遭到侵犯。

該案在本20日開庭，獸父因犯下性侵、恐嚇等29項罪名，最後被判處428年徒刑以及鞭刑240下。但根據大馬的執行方式，報導指出，獸父的罪刑需要分批執行，因此獸父「第一階段」只需坐牢45年，以及鞭刑24下。換句話說，獸父必須坐牢到101歲，在這段期間接受24下鞭刑。

網友們看到判決後，都覺得相當合理，紛紛大罵獸父「人渣」。另外也有網友認為，獸父應該還需要接受化學去勢才對，甚至有網友說，應該要讓他的「命根子」接受鞭刑。

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