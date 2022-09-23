尹錫悅出言不遜爭議　澄清指韓而非美國會

▲南韓總統尹錫悅私下稱美國會議員為「兔崽子」，失言風波引發外交爭議。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

韓國總統尹錫悅日前因疑似對美國總統拜登及美國國會語帶貶損，總統辦公室緊急澄清尹錫悅講話內容是在談論韓國國會、而非美國，但反而引來更多批評聲浪。

日前赴美出席聯合國大會的尹錫悅在當地時間22日活動現場，被媒體捕捉到疑似以粗話提及拜登及美國國會的畫面，引發爭議。

根據播出畫面，拜登在該活動中承諾提供60億美元（約合新台幣1894億元）對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後就向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

最先公開這段影像的MBC新聞台在YouTube頻道上傳的影片點閱率已超過500萬次，比5年前前總統朴槿惠遭彈劾時的報導影片點閱率高出100萬次，話題熱度相當高。

影片在韓國社群網路上快速傳開，許多網友認為身為總統的尹錫悅在國際社交場合用語粗俗，甚至是對最主要盟友之一的美國出言不遜，有失國家領導人風範；韓國最大在野黨共同民主黨也對此大力抨擊。

韓國總統辦公室22日深夜發表澄清，表示尹錫悅當時指的是韓國國會，後面也未提到拜登，而是發音相似的「搗亂」，整句話應是「國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了」。

總統辦公室說明，尹錫悅當時是為自己在活動中承諾提供一億美元（約合新台幣31億5716萬元）援助的預算案表示憂心。

但這樣的說明反而更招致韓國國會不滿，共同民主黨院內代表朴洪根反問：「所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是臭崽子嗎？」

朴洪根也說，無論是貶損代表國民的國會議員，還是意圖在這次外交災難中以謊言自圓其說，尹錫悅都該向國民直接道歉。

他指出，許多民眾因總統辦公室這番說明，徹夜反覆重聽音檔，「我也聽了應該有100次」，網路上到處充斥譏諷政府「是在做聽力測驗嗎？」的質疑。

不只在野黨，執政黨國民力量黨內也對這番澄清意見分歧，有人認為在影像中沒有聽到「拜登」的發音，並批評媒體批露私下自言自語的內容；但也有人認為總統辦公室不該再做這種無謂的辯解。

國民力量院內代表朱豪英則對總統辦公室的澄清內容表示遺憾，「如果那個用詞是針對我們的國會、我們的在野黨，那也相當令人遺憾」，但以不清楚現場狀況拒絕進一步置評。

對於這次事件可能引發的外交災難，韓聯社報導，白宮國家安全會議（NSC）發表聲明，表示不會對麥克風意外錄下的「熱麥克風」（hot mic）發言置評，強調美韓關係穩固成長，拜登與尹錫悅也藉聯合國大會進行有益且具建設性的會面。

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