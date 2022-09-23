快訊／新莊思源路工廠大火！竟是「非法養殖場」　50隻小博美獲救

近期國際局勢不穩，再加上各國與國內持續升息，使投資人趨向觀望態度。不過，信義全球資產公司觀察，第三季商用不動產交易金額達618億，較前一季漲9成，規模甚至較去年第四季旺季還高。其中，以工業地產交易挹注最多，占比達7成。