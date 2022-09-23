快訊／新莊思源路工廠大火！竟是「非法養殖場」　50隻小博美獲救

記者戴上容、閔文昱／新北報導
新北市新莊思源路87巷一處3層樓連棟鐵皮工廠，23日晚上7時許驚傳火警，現場傳出濃濃火煙。消防人員獲報後立即前往搶救，發現該處是非法養殖場，趕緊將裡頭50隻小博美犬救出，至於死傷情況、起火原因還有待警消進一步調查釐清。
▲新北市新莊思源路一處工廠發生大火，警消救援發現該處是非法養殖場。（圖／記者戴上容翻攝，下同）
警消指出，消防人員到場時工廠已全面燃燒，經搶救火勢於晚間8點04分撲滅，燃燒工廠機具面積約100坪，起火原因還在調查當中。
記者戴上容、閔文昱／新北報導
新北市新莊思源路87巷一處3層樓連棟鐵皮工廠，23日晚上7時許驚傳火警，現場傳出濃濃火煙。消防人員獲報後立即前往搶救，發現該處是非法養殖場，趕緊將裡頭50隻小博美犬救出，至於死傷情況、起火原因還有待警消進一步調查釐清。
▲新北市新莊思源路一處工廠發生大火，警消救援發現該處是非法養殖場。（圖／記者戴上容翻攝，下同）
警消指出，消防人員到場時工廠已全面燃燒，經搶救火勢於晚間8點04分撲滅，燃燒工廠機具面積約100坪，起火原因還在調查當中。
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