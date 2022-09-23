烏克蘭親俄地區展開入俄公投　傳武裝組織逼民眾投票

▲盧甘斯克州（Luhansk）舉行加入俄羅斯偽公投，傳有武裝人員強迫民眾投票。（圖／路透）

文／中央社

在俄羅斯掌控下的4個烏克蘭地區今天開始公民投票，決定是否加入俄羅斯聯邦，俄國希望藉此作為併吞這些領土的依據。一名烏克蘭官員說，有武裝組織被派去搜索民宅，逼人投票。

路透社報導，俄羅斯扶植政府的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）說：「有關札波羅熱（Zaporizhzhia）地區作為俄羅斯聯邦構成實體、成為俄羅斯一部分的公民投票已經開始了！我們要回歸啦！朋友們，馬到成功！」

盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州等4地於23日至27日舉辦入俄公投，4州面積合計約占烏克蘭領土的15%。

西方國家普遍譴責這些公投不具正當性，只是為了違法併吞預作準備。

烏克蘭的盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，在俄方占領的畢羅沃茨克鎮（Bilovodsk），有一家企業的老闆告訴員工，公投是強制投票，拒絕投票的人會被開除，名字也會被通報到安全機關。

蓋戴說，俄羅斯當局在斯塔洛柏斯克鎮（Starobilsk）禁止人民在27日之前出城，還有武裝組織被派去搜索民宅，強迫民眾出門投票。

俄羅斯今年2月開始入侵烏克蘭，戰爭打了7個月，烏克蘭本月大舉反攻，從俄軍手裡奪回大片領土。俄國占領地區的親俄分子隨即宣布要舉辦入俄公投。

親俄政權數月前就開始討論要辦入俄公投，但烏克蘭近期連戰連捷，促使官員加速排定時程。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本週也宣布局部軍事動員，要徵召30萬人前往烏克蘭戰場，似乎企圖奪回優勢。

俄羅斯聲稱，入俄公投對人民來說是一個表達意見的機會。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週表示：「我們從這場（軍事）行動一開始…就說，個別地區的人民應決定自己的命運，而當前整體情勢證實，他們想替自己的命運做主。」

烏克蘭則指稱，俄國意圖把公投結果解讀為人民支持的象徵，然後利用這些結果作為併吞領土的藉口，這和俄國2014年接管克里米亞（Crimea）是一樣的手法。國際社會目前普遍不承認克里米亞隸屬俄羅斯。

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