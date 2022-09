烏中外長聯合國大會「見面握手」　中國強調尊重烏克蘭領土完整

▲烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅,在場邊會面, (圖/翻攝自twitter/@DmytroKuleba)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅,利用空檔時間進行場邊會面,並且在推特上發布兩人握手的照片,強調中國尊重烏克蘭的領土完整。

庫列巴在推特上發文表示,「我會見了王毅國務委員兼外長,討論烏中關係,我的同事重申,中國尊重烏克蘭的主權和領土完整,反對使用武力解決分歧。」

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB