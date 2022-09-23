總結訪台行　捷克參議員德拉霍斯：34年前就愛上台灣

▲捷克參議院主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）表示，34年前就愛上台灣。（圖／翻攝自德拉霍斯臉書）



文／中央社

捷克參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）今天舉行訪台記者會，他表示捷克與歐盟都很關切台海和平穩定，歐盟也愈來愈重視與台灣的夥伴關係。

德拉霍斯致詞時感性回憶，他1988年首次踏上台灣，第一眼就已立刻愛上台灣，台灣一直在他的心中，他1990年代曾2次以學術身分訪台，這次睽違25年後再度訪台，轉換到政治人物的新角色來看台灣，親眼見證台灣這段期間在民主、人權、經濟面的卓越成長，只可惜這次訪問行程太短，團員一定會想再回來好好遊覽美麗台灣。

德拉霍斯表示，此次訪台，訪團會晤多位台灣高層政治人物，對於台捷共同面臨的資安威脅做了很多交流。

德拉霍斯也重申對開通台捷直航的期待。他表示，疫情前每年約有25萬人次台灣遊客到捷克，若能夠開放直航，相信會使雙邊遊客數量超過疫情前的水準，從而深化台捷其它各領域的關係，因此他由衷期盼開放台捷直航這一天的到來。

至於台捷半導體合作，德拉霍斯表示，目前首要任務是開啟合作大門，建立專家間的討論機制，因此可說是在「科研合作」階段，盼能在捷克成立一個半導體研發中心，至於「商務方面的合作，接下來有什麼討論，細節則不便透露」。

捷克7月開始擔任2022年下半年的歐盟輪值主席國，對於如何強化台灣和歐盟的關係，德拉霍斯表示，歐盟、捷克都很關注台海和平穩定及現狀，因為這對與台灣的各領域合作至關重要；台灣是歐盟主要貿易夥伴，歐盟對與台灣的夥伴關係看得愈來愈重要。

捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯18日至23日率團訪台，成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）、捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）。訪團今天在外交部舉行訪台記者會。