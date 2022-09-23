獨／台中機場暫停起降2小時！火災燒毀「燈光系統全部失效」

▲台中機場燈光系統失效，暫停起降2小時。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

台中機場發生跑道燈光系統失效，飛機無法降落都要轉降。據了解，因空軍第三聯隊夜航班火災，燈光系統機電設備部分燒毀，造成台中機場跑道燈光系統全部失效，已發布NOTAM，機場暫停起降約2小時，交通部民航局表示，已於18時56分恢復起降。

交通部民航局台中站主任張瑞樹表示，台中機場稍早約17時左右因燈光系統失效，導致機場暫停起降，不過已在18時56分修復完畢並恢復起降，目前正在統計影響的航班數及旅客人數。

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據了解，空軍第三聯隊通報，該聯隊夜航班發生火災，燈光系統機電設備部分燒毀，導致跑道燈光全部失效，空軍架設臨時跑道燈光，航務組場面席現於跑道協助，架設完成後即開放航機起降，惟落地標準將提升至能見度1200公尺，另因尚無滑行道邊燈，預計所有起降班次皆使用follow me引導，現已發布飛航公告，跑道恢復起降。

因今日跑道燈光失效，預估影響班次如下：

離場班次:

AE791 (臺中-澎湖) 70人

B7-8655 (臺中-澎湖) 69人

進場班次:

AE790 (澎湖-臺中) 70人

AE770 (金門-臺中) 70人

AE792 (澎湖-臺中) 70 人

B7-8966 (金門-臺中) 70人

B7-8656 (澎湖-臺中) 70人