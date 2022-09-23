普丁暗示動用核武　聯合國秘書長強烈譴責！恐釀糧食危機

▲ 聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯於安理會斥責普丁。（圖／路透社）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯最近在俄烏戰場上頻踢鐵板，總統普丁宣布進行部分動員，並稱將動用「一切手段」保衛俄羅斯。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres） 22日對俄羅斯「不可理喻」的核威脅表示強烈譴責，並斥其吞併烏克蘭部分地區的計畫違反聯合國憲章與國際法，更透露戰爭的持續可能造成糧食危機。

據英國《衛報》報導，普丁21日發表全國演說，下令俄國實施部分動員以徵召30萬後備軍，引發國內數千適齡役男逃難潮。為避免被迫參加已持續7個月的俄烏戰爭，俄羅斯機票價格飆漲數十萬台幣也一票難求。

普丁還說，「如果國家的領土完整受到威脅，將採取一切手段來保護國民，這不是虛張聲勢」，暗示必要時將動用核武。除此之外，普丁還批准了四個親俄地區的「入俄」公投，分別是烏克蘭東部地區的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia），此舉被古特雷斯嚴厲指責是違反聯合國憲章和國際法的行為。

古特雷斯還指出，俄羅斯化肥和氨出口量的下降已經導致西非和其他地區出現短缺。如果明年化肥市場不穩定，可能會導致糧食供應危機，「簡單的說，世界將會耗盡食物。」拜登21日表示，食品和化肥不受國際制裁限制，「是俄羅斯的戰爭在加劇糧食危機，只有俄羅斯才能結束這個局面。」

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