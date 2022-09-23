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俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　研究證明「可感染人體」新冠疫苗沒用

▲▼法國科學家在寮國北部石灰岩洞發現，蹄鼻蝙蝠體內的3種冠狀病毒與人類所染的新冠病毒類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國科學家在俄國蝙蝠身上發現新的冠狀病毒。圖為寮國北部石灰岩洞發現的蝙蝠。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球新冠疫情趨緩之際，美國病毒研究人員在俄羅斯蝙蝠身上發現一種類似新冠病毒SARS-CoV-2的冠狀病毒，命名為Khosta-2。這種病毒可以感染人類細胞，已經被證明能夠繞過新冠疫苗提供的保護，引發憂慮。

美國華盛頓州立大學公共衛生學院助理教授萊特科（Michael Letko）率領的研究團隊在醫學期刊《公共科學圖書館：病原體》（PLOS Pathogens）上發表，他們最早於2020年在俄國蝙蝠身上發現Khosta-2，當時不認為這種病毒會對人類構成威脅，進一步分析卻發現，它可以感染實驗室中的人類細胞。

俄國蝙蝠身上也發現名為Khosta-1的相關病毒，無法輕易進入人體細胞，Khosta-2卻可以，且穿透人體細胞時附著的蛋白質ACE2和SARS-CoV-2相同。

更令人不安的是，將Khosta-2混合已接種新冠疫苗的人體血清後發現，血清中的抗體無法中和這種病毒，Omicron康復者的血清也一樣。萊特科表示，「我們不想嚇唬任何人並稱這是一種對疫苗完全具有抗藥性的病毒，但令人擔憂的是，自然界中有些病毒具有這些特性，能夠和人類受體結合，且不能被目前的疫苗反應中和。」

好消息是，研究表明Khosta-2和Omicron一樣，似乎不具有可能導致人類嚴重疾病的基因。但若Khosta-2開始廣泛傳播，並和來自SARS-CoV-2的基因混合，情況就可能生變。

萊特科擔心，「當相關冠狀病毒進入相同的動物和相同細胞，它們可能重組，然後產生一種新的病毒。令人憂心的是，SARS-CoV-2可能溢回（spillback）感染Khosta-2等病毒的動物身上，重組並感染人類細胞」，可能對疫苗形成的免疫有抵抗力，也可能出現更致命的因素，但可能性大小仍是未知數。

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