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烏東入俄公投登場　居民爆「不投票會被罰」武裝分子挨家挨戶搜

▲▼烏克蘭被佔領區，自稱盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位的軍人領取選票，參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

▲俄羅斯23日開始在烏克蘭4個地區舉辦「入俄公投」的投票。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

親俄羅斯政府23日起連續5天於烏克蘭境內4個被占領地區進行「入俄公投」，估計莫斯科當局將利用公投結果作為併吞烏克蘭領土的藉口。然而，基輔方面表示，這場公投是「強制性的」，當地居民被威脅不投票者將會受到懲罰，有平民被限制離開城市，還有武裝組織挨家挨戶搜查，要居民出來投票。

▲▼烏克蘭被佔領區，自稱盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位的軍人領取選票，參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

▲烏克蘭宣稱獨立的盧甘斯克人民共和國（LPR）一名軍人領取公投選票。（圖／路透）

根據路透社報導，親俄政權已開始在盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）舉行公投，居民將就是否正式加入俄羅斯進行投票，各地投票程序將從23日至27日為止，而這些被占領區面積約是烏克蘭領土的15%。西方普遍譴責，這次公投屬於非法，不僅缺乏獨立的觀察員，而且開戰後7個月早有許多人口逃離家園，這將是俄國非法併吞的序幕。

▲▼烏克蘭被佔領區，自稱盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位的軍人領取選票，參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

▲烏克蘭表示，未投票的民眾將受到威脅與懲罰。圖為盧甘斯克軍人參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，落入俄羅斯控制的市鎮「比洛沃德西克」（Bilovodsk）一名企業董事向員工們表示，這次公投是強制性的，任何拒絕參加投票的人都將遭到公司解雇，姓名資料也將被統整交給安全部門。

▲▼烏克蘭被佔領區，自稱盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位的軍人領取選票，參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

▲宣稱獨立的盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位作為公投場地，然而，票箱竟是透明的。（圖／路透）

蓋戴說，斯塔洛柏斯克（Starobilsk）的小鎮居民被俄方當局強迫，直到下周二公投結束之前都禁止離開城市，武裝組織開始搜查當地民宅，要求人們出來投票。

赫爾松地區委員會第一副主席索博列夫斯基（Yuriy Sobolevsky）在社群平台Telegram上發文表示，「俄羅斯人情緒恐慌，因為他們沒有準備好這麼快要進行這場『所謂的』公投，沒有人支持，沒有足夠的人民」、「今天，對赫爾松民眾來說，最好的事情就是不要開門」。

▲▼烏克蘭被佔領區，自稱盧甘斯克人民共和國（LPR）一處軍事單位的軍人領取選票，參加「入俄公投」投票。（圖／路透）

▲盧甘斯克軍人排隊準備參加公投。（圖／路透）

俄軍占領後，扎波羅熱州梅利托波爾市（Melitopol）被廢的烏克蘭市長費多羅夫（Ivan Fedorov）發文表示，當地時間23日上午7點，市中心的居民聽到巨大爆炸聲響，「人們不敢離家外出。」

路透稱，俄羅斯並未完全控制這4個地區的任何一州，尤其頓內茨克州僅60%領土落在俄方手中。烏克蘭表示，俄羅斯打算把公投結果說成是民眾支持歸屬俄方的證明，並以此藉口併吞領土，就像2014年俄羅斯曾以相同方法併吞克里米亞半島一樣。然而，儘管各方譴責，公投結果被認為是幾乎不可避免的，就像當年的克里米亞。

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