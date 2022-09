機上騷擾空姐！男不爽被勸回座位　重拳揍空服員後腦勺將被關20年

▲男乘客竟然出拳揍空服員。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國航空(American Airlines)發生毆打空服員事件,來自加州的33歲男子亞歷山大(Alexander Tung Cuu Lee)搭乘班機時騷擾空姐又干擾到其他乘客,空服員上前勸導,卻被他從後方揍了後腦勺一拳,誇張畫面在網路上瘋傳。目前他已被逮捕,將有可能被判20年刑期。

事件21日發生在美國航空從墨西哥聖荷西卡波市(San José del Cabo),飛往美國洛杉磯的377航班上。影片中可看到,空服員接到通知,因為33歲男乘客亞歷山大在機上干擾到其他乘客,前往他的座位勸導時,亞歷山大的態度卻十分激動,空服員轉身想離開時,他突然衝上前去狠狠攻擊空服員後腦勺,誇張行為把所有乘客都嚇了一跳。

亞歷山大下機後立即被逮捕,起訴書中顯示,起飛約20分鐘左右,亞歷山大突然走近一名空姐,抓住對方的肩膀要咖啡,空姐為了自身安危要求他離開,然而他卻沒有回到座位,而是隨便坐在走道上,後來空姐與男空服人員上前勸導時發生攻擊事件。

來自加州威斯敏斯特市(Westminster)的亞歷山大,後來全程都被約束帶綁在座椅上。有乘客下機向電視台透露,在攻擊事件發生前,亞歷山大突然對他耳語說,會有10名殺手出現在飛機上,讓他感到十分不安。

美國航空聲明表示,他們絕對不會容忍所有人對機組人員的暴力行為,亞歷山大將被列為黑名單,永遠都不得搭乘美國航空,他們也與司法部門密切合作中。亞歷山大22日被控干擾機組人員罪名,若是罪名成立,將有可能被判最高22年刑期。

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9