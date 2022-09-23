機上騷擾空姐！男不爽被勸回座位　重拳揍空服員後腦勺將被關20年

▲男乘客竟然出拳揍空服員。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)發生毆打空服員事件，來自加州的33歲男子亞歷山大(Alexander Tung Cuu Lee)搭乘班機時騷擾空姐又干擾到其他乘客，空服員上前勸導，卻被他從後方揍了後腦勺一拳，誇張畫面在網路上瘋傳。目前他已被逮捕，將有可能被判20年刑期。

事件21日發生在美國航空從墨西哥聖荷西卡波市(San José del Cabo)，飛往美國洛杉磯的377航班上。影片中可看到，空服員接到通知，因為33歲男乘客亞歷山大在機上干擾到其他乘客，前往他的座位勸導時，亞歷山大的態度卻十分激動，空服員轉身想離開時，他突然衝上前去狠狠攻擊空服員後腦勺，誇張行為把所有乘客都嚇了一跳。

亞歷山大下機後立即被逮捕，起訴書中顯示，起飛約20分鐘左右，亞歷山大突然走近一名空姐，抓住對方的肩膀要咖啡，空姐為了自身安危要求他離開，然而他卻沒有回到座位，而是隨便坐在走道上，後來空姐與男空服人員上前勸導時發生攻擊事件。

來自加州威斯敏斯特市(Westminster)的亞歷山大，後來全程都被約束帶綁在座椅上。有乘客下機向電視台透露，在攻擊事件發生前，亞歷山大突然對他耳語說，會有10名殺手出現在飛機上，讓他感到十分不安。

美國航空聲明表示，他們絕對不會容忍所有人對機組人員的暴力行為，亞歷山大將被列為黑名單，永遠都不得搭乘美國航空，他們也與司法部門密切合作中。亞歷山大22日被控干擾機組人員罪名，若是罪名成立，將有可能被判最高22年刑期。