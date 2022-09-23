電線桿「整根砸中女騎士」驚悚影片曝　機車凹成V字！她當場昏迷

Um poste caiu em cima de uma mulher que trafegava de moto no município de Abaetetuba (PA). O acidente foi provocado por um caminhão, que derrubou dois postes.



A vítima de 31 anos, foi encaminhada para hospital em estado grave, mas não resistiu e veio a óbito. pic.twitter.com/ZkkUavrlsb — Eliseu Pereira (@eliseupereiraa) September 22, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西帕拉州（Pará）東北部本月稍早，一名31歲女騎士在市區騎行時，路邊電線桿突然倒下，正好重壓在她的機車上，她反應不及瞬間倒地重傷，驚悚影片在網路上傳開。電力公司解釋，事發原因是一輛卡車車身太高，經過該路段時勾住電線，連帶拉倒了2根電線桿。

▲巴西31歲女騎士遭電線桿重擊，倒地昏迷。（圖／翻攝自推特，下同）

綜合巴西媒體報導，這起意外於9月6日發生在阿巴埃特圖巴市（Abaetetuba）街頭，未公布姓名的31歲女子當天騎車經過São João社區，路邊電線桿卻突然應聲倒下，而且還剛好從女騎士正上方砸落。監視器畫面可見，機車被電線桿的水泥柱重壓卡死，女子則被砸傷在地。

事發後，有現場民眾拍下影片，一輛白色貨櫃卡車車頂勾住了電線，停在路中央，此時女騎士已經倒地昏迷，另一側也有一根電線桿倒下，砸中一輛白色自小客車。救難人員進行現場急救後將女騎士送醫，所幸治療後沒有生命危險，但仍須進行神經外科的相關健康評估。

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