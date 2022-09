隆乳別貪小便宜！英正妹飛土國手術　回家拆繃帶見「4個胸部」氣炸

記者羅翊宬/綜合報導

英國一名53歲的中年婦女,她在減去體重近20公斤後發現胸部大幅縮水,且雙臂腋下的贅皮更讓她的身形看起來像「蝙蝠翅膀」,為了增加自信心,她決定作豐胸手術。她聽說在土耳其接受手術的醫藥費只要英國的一半,便搭機大老遠前往,豈料手術完成後卻感到灼熱疼痛,她回國後發現胸部竟然嚴重下垂變形。

根據《太陽報》,今年53歲的薩曼莎(Samantha Kaye)來自英國伍斯特(Worcester),她受訪時親自陳述她的悲慘經歷,她奉勸女人們千萬不要像她一樣接受廉價豐胸手術,最後差點搞壞身體。她表示,在減去體重3英石(約19公斤)後,因為體態出現贅皮讓她看起來像蝙蝠翅膀,因此決定花4500歐元(3948英鎊)前往土耳其動手術。

薩曼莎表示,「雖然我出生至今並沒有過於傲人的巨大乳房,但我還是高興我能夠有B罩杯,只不過在我減肥成功後,我身上的皮膚開始變薄了,我討厭腋下的『蝙蝠翅膀』,因為這讓我感到非常不自在,所以我才考慮去土耳其做手術,因為在英國動手術就要8000英鎊,而土耳其卻只需要一半的價錢。」

薩曼莎透露,她先是花了好幾個小時在網路上「做功課」,尋找關於土耳其當地外科醫師的評論和推薦,「接著我和丈夫約翰飛過去土耳其,見到了我挑選的醫師,儘管他看起來很專業,但當我告訴他我想要C罩杯時,他卻對我說『那太大了』,他告訴我他會給我B罩杯,我對他的態度感到擔憂,認為是語言溝通出現問題。」

薩曼莎其實是訂製「手術套餐」,其費用不僅包括手術費,還包括手術前後入住飯店的費用。

薩曼莎回憶,術後她躺在床上、身體纏著繃帶,儘管她試圖轉身,但灼熱的痛感襲來讓她幾乎無法忍受,儘管必須有人整晚來檢查身體狀況,卻無任何醫師或護理人員前來,7天過後她只能登上返回英國的班機。

