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隆乳別貪小便宜！英正妹飛土國手術　回家拆繃帶見「4個胸部」氣炸

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名53歲的中年婦女，她在減去體重近20公斤後發現胸部大幅縮水，且雙臂腋下的贅皮更讓她的身形看起來像「蝙蝠翅膀」，為了增加自信心，她決定作豐胸手術。她聽說在土耳其接受手術的醫藥費只要英國的一半，便搭機大老遠前往，豈料手術完成後卻感到灼熱疼痛，她回國後發現胸部竟然嚴重下垂變形。

根據《太陽報》，今年53歲的薩曼莎（Samantha Kaye）來自英國伍斯特（Worcester），她受訪時親自陳述她的悲慘經歷，她奉勸女人們千萬不要像她一樣接受廉價豐胸手術，最後差點搞壞身體。她表示，在減去體重3英石（約19公斤）後，因為體態出現贅皮讓她看起來像蝙蝠翅膀，因此決定花4500歐元（3948英鎊）前往土耳其動手術。

薩曼莎表示，「雖然我出生至今並沒有過於傲人的巨大乳房，但我還是高興我能夠有B罩杯，只不過在我減肥成功後，我身上的皮膚開始變薄了，我討厭腋下的『蝙蝠翅膀』，因為這讓我感到非常不自在，所以我才考慮去土耳其做手術，因為在英國動手術就要8000英鎊，而土耳其卻只需要一半的價錢。」

薩曼莎透露，她先是花了好幾個小時在網路上「做功課」，尋找關於土耳其當地外科醫師的評論和推薦，「接著我和丈夫約翰飛過去土耳其，見到了我挑選的醫師，儘管他看起來很專業，但當我告訴他我想要C罩杯時，他卻對我說『那太大了』，他告訴我他會給我B罩杯，我對他的態度感到擔憂，認為是語言溝通出現問題。」

薩曼莎其實是訂製「手術套餐」，其費用不僅包括手術費，還包括手術前後入住飯店的費用。

薩曼莎回憶，術後她躺在床上、身體纏著繃帶，儘管她試圖轉身，但灼熱的痛感襲來讓她幾乎無法忍受，儘管必須有人整晚來檢查身體狀況，卻無任何醫師或護理人員前來，7天過後她只能登上返回英國的班機。

胸口仍持續隱隱作痛，薩曼莎取下繃帶時頓時嚇壞，「胸部2個植體在較高的位置，但我乳頭卻和瘦下來後鬆鬆的皮膚都在植體下方，導致看起來就好像有4個胸部，而且植體位置還會隨時間跑動，變成一高一低。」

薩曼莎在該間醫院的社群網路帳號留言，結果卻反而遭到對方封鎖，就算她表示要提告卻還是遭置之不理，最後只能靠著醫療保險提供的2000英鎊，另外在英國找整形醫師，花了8000英鎊才終於救回岌岌可危的胸部。

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