王室宮鬥！他爆曾聯手黛妃「阻查爾斯繼位」　自己當威廉攝政王

▲ 已故的女王與安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，查爾斯三世登基為王，但王室傳記作家拉文（Angela Levin）新書揭露，捲入性醜聞的安德魯王子曾與黛安娜王妃密謀，試圖阻止查爾斯當上國王，扶植當時只是青少年的王儲威廉繼承王位，並由安德魯擔任攝政王。

▲ 黛妃與威廉、哈利兄弟。（組圖／CFP）

拉文新的爆炸性傳記有關英國王后卡蜜拉的生活，正在《每日電訊報》上連載，書中爆料女王次子安德魯對卡蜜拉十分惡毒，還和黛妃暗中策劃阻止兄長查爾斯繼位。按照他的計畫，若女王在威廉18歲前駕崩，威廉就會成為繼承人，安德魯會成為攝政王，查爾斯則被排除在外。

據稱一名白金漢宮資深內部人士向拉文透露，黛安娜生前與安德魯前妻莎拉（Sarah Ferguson）交好，藉機與安德魯密謀排擠查爾斯，讓安德魯成為威廉的攝政王，而威廉當時還只是個青少年。

▲ 查爾斯成為新國王，卡蜜拉也成為王后。（圖／路透）

書中還提到，安德魯對卡蜜拉始終抱有敵意，對她「非常惡毒」，甚至曾說服女王，卡蜜拉不夠高貴、不值得信任，目的是讓女王反對她和查爾斯的婚姻。

據報安德魯和查爾斯多年來關係緊張，在安德魯和「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係浮上檯面後急劇惡化。白金漢宮1月宣布剝奪安德魯所有軍銜和王室贊助，外界普遍認為查爾斯對這項決定發揮重要影響。

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