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做人要有禮貌！幫忙拉門卻沒說謝謝　37歲男被白衣男亂刀捅死

做人要有禮貌！幫他拉門卻沒說謝謝　37歲男被白衣男亂刀捅死。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子因為沒說謝謝被捅死。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一名37歲男子進入商店時，因為沒有和幫他拉住門的人說謝謝，讓對方覺得他很沒禮貌，雙方在商店內發生肢體衝突，一路扭打至店外，最後腹部和頸部中刀因此送命。

事件20日晚間10時20分左右發生於布魯克林Gowanus區總統街(President St)附近第四大道(Fourth Ave)一間商店。目擊事件的店員阿爾賽迪(Kharef Alsaidi)表示，37歲男子走進商店後，幫忙拉住門的白衣男子也衝進店裡質問，「你為什麼沒有說謝謝」，由於2人火氣都很大便打了起來。

阿爾賽迪表示，他試圖幫忙緩和2人的情緒，並勸凶嫌把手上的刀放下來，然而慘案後來還是發生，他聽到受害者尖叫「他刺了我，他刺傷我」，全身是血向他求救。

警方表示，受傷男子後來被緊急送醫，然而仍被宣告身亡，由於凶嫌仍然在逃，目前已公開店內監視器畫面，希望大眾能幫忙提供線索。

警方雖然沒有對外公布死者身分，然而當地媒體報導死者是37歲男子努涅斯(Jay Nunez)，母親接受採訪表示，沒想到兒子竟然是因為沒說謝謝被殺死，「對方只是想要你說一句道謝的話，結果你打輸了，我失去我唯一的兒子」。

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