頭巾女孩亡！伊朗暴力鎮壓示威31死　CNN記者1動作遭伊朗總統拒見

▲伊朗22歲女子阿米尼遭道德警察毆打致死後,引爆抗議聲浪,黎巴嫩、土耳其也出現示威群眾。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

伊朗頭巾爭議蔓延,22歲女子阿米尼(Mahsa Amini)沒戴好頭巾被警方毆死,民眾群情激憤起義示威,遭當局暴力鎮壓,迄今至少31名示威者被維安部隊殺害。伊朗總統萊西(Ebrahim Raisi)21日又因CNN資深記者採訪前拒絕戴頭巾,逕自取消原訂採訪。

伊朗22歲阿米尼13日因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾,被「道德警察」逮捕拘留,3日後離奇死亡疑似被警察毆打致死。事件一出便引起眾怒,50多個城鎮的民眾紛紛上街示威遊行,是近年規模最大的示威活動,使伊朗政府採用血腥手段鎮壓。

▲在希臘雅典的伊朗大使館外也爆發示威推擠,民眾與鎮暴警察扭打。(圖/路透)

伊朗人權組織(Iran Human Rights)指出在短短6天的抗議中,已有31名示威者遇害,其中包含一名10歲兒童。美國22日稱,「伊朗經常使用暴力鎮壓和平抗爭者」,並表示將對道德警察和其他伊朗安全機構的領導人實施制裁。

See how Girls are mercilessly Beaten, assaulted & humiliated Publicly by Psychopath Radical Predators in Iran for not wearing #Hijab .Bloody Morality Police Monstersviolently assault Girls enforcing Hijab Compulsion. These Extremist countries r living Hell 4 women #MahsaAmini pic.twitter.com/UEVwnN97si

據CNN、英國《衛報》報導,萊西在聯合國大會間隙舉行新聞發布會,針對阿米尼之死發表聲明,「我第一時間聯繫了她的家人,向他們保證將堅定的調查此一事件,我們最關心的是維護每個公民的權利。」與此同時,卻因CNN資深記者阿曼波(Christiane Amanpour)拒絕佩戴頭巾缺席原訂的採訪。

在採訪預定開始約40分鐘後,萊西的助手告訴阿曼波,總統建議她戴頭巾,她禮貌地拒絕了。助手表示這是「尊重問題」,如果她不佩戴頭巾,訪談將不會進行。阿曼波說在伊朗報導時會為入境隨俗而佩戴頭巾,「但我們在紐約,這裡沒有關於頭巾的法律或傳統」,並且她過去也從未被任何伊朗總統要求佩戴頭巾。

阿曼波在推特上說,「這將是萊西總統在訪問紐約參加聯合國大會期間,首次接受美國本土採訪。我們經過數周的計畫與準備8小時的翻譯設備,萬事俱備,卻沒見到萊西總統的身影。」



And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh