屁孩住飯店太吵！型男醫失控暴走　「20秒連續技」狂毆少年影片曝

▲巴西27歲帥醫情緒失控，暴打男學生。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西最大城市聖保羅（São Paulo）一家飯店的監視器20日拍到，27歲型男醫師受不了噪音，突然衝出房間，毆打一名身形較瘦小的14歲少年。他先是將人壓在走廊的牆上狂搧耳光，隨後拿起拖鞋連續朝少年頭部揮打，暴行持續約20秒，誇張畫面曝光後引發撻伐。

Lucas Rolim Valoni é o nome do sujeito que agrediu um garoto de 14 anos em um hotel em São Paulo. Bora deixar ele famoso. https://t.co/sktEqQRSNM pic.twitter.com/2DQkhEBcMX — tobias (@tobiaszodara) September 21, 2022

根據巴西「G1」報導，27歲的瓦羅尼（Lucas Rolim Valoni）在卡朱魯大學醫院（Hospital Universitário Cajuru）擔任第3年的外科住院醫師，他有著濃眉大眼、高挺鼻子的帥氣長相，卻捲入了毆打施暴案。

聖保羅一家飯店的監視器畫面顯示，2名來自里約熱內盧的14歲少年隨著學校到當地旅行，20日晚間他們在10樓走廊笑鬧，住在1013號房的瓦羅尼被噪音打擾，突然開門衝出來，抓住其中一名學生，用左手將人壓在牆上，右手則不斷搧耳光，接著又拿起地上的拖鞋朝臉部和頭部狂打。少年掙脫後頭部仍被打了最後一下，又被瓦羅尼大吼威脅他回到房間。

少年被毆後求助飯店保全，也打電話給父母，最終在校方與飯店人員陪同下至警局報案。事發的影片登上媒體版面後引來撻伐聲浪，少年母親也氣憤表示，瓦羅尼出差時在飯店走廊打人，「我希望看到這個人為自己的行為負責。我不會就此噤聲，他是一個瘋子，一個有幻覺的人，無法與社會共存。我希望這個人被捕。」

根據警方說法，目前瓦羅尼已經開始接受調查，當局正在針對監視器影像的進行分析報告，以利釐清案件事實。然而，事發飯店表示，瓦羅尼是飯店的永久租戶，他直接從建物業主承租了一間房間，但在案件結果出爐之前，瓦羅尼將不被允許住進飯店。

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