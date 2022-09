殺人切舌煎來吃！俄國傳派「食人魔」上戰場　前線撐6個月即特赦

▲ 俄國食人魔傳出將被派往烏克蘭作戰。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯一名年輕男子去年發生車禍,撞擊力道導致後車廂彈開,竟掉出一具無頭屍,調查發現他不僅殺人,還曾將死者的血肉吞下肚。這起案件當時震驚社會,近日卻傳出這名食人殺人將被派到烏克蘭作戰,因為傭兵組織瓦格納集團在監獄大舉招募囚犯上戰場,宣稱只要在前線撐半年就能被赦免。

俄國北部小鎮索爾塔瓦拉(Sortavala)去年11月發生一起車禍,當時22歲的科馬羅夫(Yegor Komarov)駕車撞上道路安全設施,後車廂掉出一具無頭屍體。他落網後坦承喜歡殺人,還稱2020年因對人肉的味道感到好奇,曾刺死一名男子後吞下他的肉、喝下他的血,甚至割下舌頭帶回家煎來吃。

"Those who arrive and on the first day say, “I must’ve come to the wrong place,” are marked as “deserters,” and that’s followed by a firing squad.”

“Putin's chef” Yevgeny Prigozhin, who is also known as the owner of the Wagner PMC, recruiting inmates (video) pic.twitter.com/p9l8nHLe0j