警察直接衝進教室！俄男大生課上一半被押走「直接送到前線」

Студент Бурятского государственного университета в Улан-Удэ рассказал The Village, что сегодня утром на пары в вуз пришли росгвардейцы и военная полиция и «забирают студентов прямо с пар»https://t.co/Tpigb6tfTi pic.twitter.com/9RfFDIm6CU — Медиазона (@mediazzzona) September 22, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日發布局部動員令，宣布徵召30萬預備役前往烏克蘭作戰。雖然國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）承諾不會將學生送到前線，但當地媒體卻踢爆，有警察把遊覽車開進校園，將正在上課的男大生直接押上戰場。

當地媒體22日曝光一段影片，顯示遠在東西伯利亞南部的布里亞特（Buryatia），有幾名警察開著遊覽車衝進了布里亞特國立大學，從教室押走一群大學生，逼迫他們排隊上車，打算直接將他們押到前線作戰。

▲俄羅斯警察直接衝進校園，將正在教室上課的男大生押上戰場。（圖／翻攝自推特）

儘管國防部長紹伊古才剛在前一天承諾，國家不會將正在接受高等教育的學生送到前線，但布里亞特的徵兵情況卻明顯違反了政府的承諾，也在網上掀起網友怒火，紛紛痛罵普丁的行為根本與綁架無異。

俄羅斯的反對人士指出，儘管普丁在發動局部動員時，曾宣布打算徵召30萬預備役上戰場，但從各地回報的徵兵情況看來，徵兵人數遠超於普丁所說的數字。一名總統府內部消息人數透露，最後的徵兵人數可能會多達100萬。

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