她遭惡猴攻擊摔下屋頂！　鐵條刺穿肚「插牆上1小時」才獲救

▲印度北方邦猴子攻擊居民的事件頻傳。(圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名女子日前在自家屋頂上遭猴群攻擊,結果在逃離的時候不小心摔下來,整個人竟直接插在牆頂的鐵條上,腹部和背部整個被刺穿,受困一個多小時之後才被家人發現,而家人只能將整根鐵條鋸斷後,再將人送到醫院急救。

根據《紐約郵報》報導,住在印度北方邦(Uttar Pradesh)的20歲女子哈蒂亞(Khatija)日前在家中的屋頂上遭野生猴群攻擊,她慌忙逃離的時候卻不慎從屋頂摔落,就這麼剛好整個人掉在一道裝有鐵條圍籬的牆上,整個腹部和背部直接被刺穿。

Woman impaled by steel rod after plummeting 22 feet during monkey attack https://t.co/23MjXhGjIz pic.twitter.com/RTSWPgtVEv